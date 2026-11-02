Bundesjustizministerium verschärft Sexualstrafrecht mit neuen Mindeststrafen

Das Bundesjustizministerium legt einen Entwurf vor, der sexuelle Belästigung ohne Körperkontakt strafbar macht und Mindeststrafen bei Vergewaltigung anhebt. Die geplante Reform zielt auf einen besseren Opferschutz ab.

Das Bundesjustizministerium treibt die geplante Verschärfung des Sexualstrafrecht s in Deutschland entscheidend voran. Ein neuer Gesetzentwurf, den das Ministerium veröffentlicht hat, sieht vor, dass sexuelle Belästigung künftig auch dann unter Strafe fällt, wenn keine körperliche Berührung stattfindet. Dieser Schritt soll dem Umstand Rechnung tragen, dass sexuelle Übergriffe und Belästigungen ein massives Problem darstellen und für viele Frauen im Alltag zur traurigen Normalität gehören.

Anhebung der Mindeststrafen bei schweren Taten

Der Entwurf enthält konkrete Vorgaben zur Erhöhung der Strafrahmen bei schwerwiegenderen Delikten. Bei einer Vergewaltigung, durch die eine Schwangerschaft verursacht wird, sieht das Gesetz eine neue Mindeststrafe von fünf Jahren Freiheitsentzug vor. Zudem soll die Mindeststrafe bei Gruppenvergewaltigung von bisher zwei Jahren auf fünf Jahre angehoben werden. Auch andere gemeinschaftlich begangene sexuelle Übergriffe sollen künftig strenger bestraft werden, wobei die Mindeststrafe von zwei auf drei Jahre erhöht werden soll.

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Längere Verjährungsfristen für historische Fälle

Eine weitere zentrale Änderung betrifft die Verjährungsfristen. Künftig soll einheitlich eine Verjährungsfrist von 20 Jahren gelten, während nach geltendem Recht in manchen Konstellationen lediglich fünf Jahre verjähren. Diese Verlängerung ist notwendig, da Betroffene oft erst Jahre später erkennen, dass sie vergewaltigt oder sexuell missbraucht wurden. Die Justizministerin betont, dass schwere Verbrechen nicht ungesühnt bleiben dürfen, nur weil das Opfer den Tatzeitpunkt oder die Bedeutung der Handlung erst spät begreift.

Strafbarkeit ohne physischen Kontakt

Laut Entwurf macht sich jede Person strafbar, die eine andere Person durch eine sexuell bestimmte Äußerung oder Geste belästigt, sofern diese geeignet ist, die sexuelle Selbstbestimmung zu verletzen. Bisher war eine körperliche Berührung zwingende Voraussetzung für die Einstufung als sexuelle Belästigung. Der Entwurf stellt jedoch klar, dass nicht jede sexuell konnotierte Handlung sanktioniert werden soll, sondern diese erheblich sein muss. Missglückte Komplimente sollen nicht unter das neue Gesetz fallen.

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Stellungnahmen der Bundesländer bis November

Die Bundesländer und Verbände haben nun bis Ende November Zeit, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Die Schutzmaßnahmen für Frauen, die besonders häufig Opfer sexueller Gewalt werden, stehen im Fokus der Reform. Bereits beschlossen wurde die Möglichkeit einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung für gewalttätige Ex-Partner. Familiengerichte können Täter zum Tragen einer Fußfessel verpflichten, um Annäherungsverbote durchzusetzen und das Opfer bei Verstößen zu warnen.

Internationale Bezüge und deutsche Einzelfälle

In dem Entwurf werden internationale Entwicklungen und deutsche Einzelfälle als Referenz herangezogen. Der Fall Dominique Pelicot aus Frankreich, dessen Landgericht Avignon ihn im Dezember 2024 zu 20 Jahren Haft verurteilte, hat die Debatte über sexualisierte Gewalt in Europa stark geprägt. Zudem wird auf einen deutschen Fall verwiesen, in dem einem Mann zur Last gelegt wurde, in insgesamt 67 Fällen sexuelle Handlungen an seiner zur Willensäußerung unfähigen Ehefrau vorgenommen zu haben.