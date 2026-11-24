Friedrich Merz und Heino trafen sich erstmals privat. Der Bundeskanzler überreichte dem Sänger den MIT-Preis zum 70. Geburtstag der Organisation. Mehr Details zum Fest.

Bei der Feier zum 70. Geburtstag der Mit telstands- und Wirtschaftsunion ( MIT) der CDU am Dienstagabend kam es zu einer historischen Begegnung. Der 87-jährige Volkssänger Heino traf dort zum ersten Mal persönlich auf Bundeskanzler Friedrich Merz, der 71 Jahre alt ist. Heino war als Ehrengast eingeladen worden und erhielt an diesem Abend den Preis der MIT für sein außergewöhnliches Lebenswerk. Es handelt sich um die erste politische Auszeichnung, die der Sänger jemals in Empfang nahm.

Merz würdigt Heino als deutsche Ikone

Friedrich Merz bezeichnete Heino in seiner Laudatio ausdrücklich als "echte deutsche Legende". Der Bundeskanzler gestand ein, seit seiner Kindheit ein großer Fan des Sängers zu sein. Er erinnerte sich daran, dass Heino sein erstes großes Konzert im Jahr 1960 gegeben habe, als Merz gerade fünf Jahre alt war. Merz betonte, dass Heino ihm eine feste Größe gewesen sei und es bis heute bleibe. Zudem lobte der Kanzler die Praxis des Sängers, jeden Auftritt mit der Deutschen Nationalhymne zu beenden. Merz drückte seine Wertschätzung für den Mut aus, der diese Geste begleite.

Also read Umfrage zeigt dramatische Unzufriedenheit mit Merz

Kein Zufall: Unterstützung im Wahlkampf

Obwohl die persönliche Begegnung am Dienstagabend neu war, gab es bereits politische Verbindungen zwischen beiden Männern. Heino hatte sich im Bundestagswahlkampf 2025 öffentlich hinter Friedrich Merz gestellt. Der gebürtige Düsseldorfer unterstützte den heutigen Kanzler aktiv in dieser Wahlperiode. Bei einem Auftritt filmte Heino den Bundeskanzler aus der ersten Reihe mit seinem eigenen Mobiltelefon. Merz nutzte diese Verbundenheit humorvoll, um Heino als "ersten Grünen in Deutschland" zu bezeichnen. Er begründete dies damit, dass Heino schon lange vor der Existenz der Grünen Partei über Berge, Wiesen und Wälder gesungen habe.

Dankesrede mit Fokus auf Handwerk und Musik

In seiner eigenen Ansprache zeigte sich Heino dankbar, aber auch selbstironisch bezüglich seiner Rhetorik. Er gab an, nie ein großer Redner gewesen zu sein, sondern stets ein Sänger geblieben zu sein. Er erinnerte daran, dass er in den 1960er Jahren mit den Beatles begonnen habe. Während die Band heute zur Geschichte gehöre, sei er, Heino, weiterhin präsent. Der Preisträger erwähnte zudem seinen Hintergrund als gelernter Bäcker und Konditor, der ihm dem Mittelstand stets nahe geblieben sei. Er freute sich über die Würdigung durch den Bundeskanzler und Gitta Connemann.

Advertisement

Musikalische Leistung und kommerzieller Erfolg

Gitta Connemann, die CDU-Mittelstandschefin, würdigte die Karriere des Sängers mit konkreten Zahlen. Sie verwies auf mehr als 55 Millionen verkaufte Tonträger als Beleg für seinen Erfolg. Connemann hob hervor, dass Heino aus dem Handwerk komme und selbst erfolgreicher Unternehmer sei. Sie betonte, dass seine Stimme Menschen jeden Alters fasziniere. Zudem lobte sie seinen Mut, sich immer wieder neuen Musikgenres zuzuwenden. Diese Flexibilität sah sie als Parallelität zum Mittelstand, der sich ebenfalls ständig neu erfinden müsse.

Gemeinsame Torte symbolisiert Verbundenheit

Die Feier endete mit einem gemeinsamen Moment zwischen den drei Hauptakteuren. Heino, Merz und Connemann aßen gemeinsam ein Stück Torte. Bevor Heino der berühmteste Volkssänger Deutschlands wurde, durchlief er die Ausbildung zum Bäcker und Konditor. Man darf annehmen, dass er die Torte aus fachkundiger Perspektive beurteilte. Auf den Aufnahmen des Abends, auf denen Heino in einem Smoking von Philipp Plein zu sehen war, wirkte die Qualität der Süßspeise bestätigt. Der Abend diente nicht nur der Preisverleihung, sondern auch dem persönlichen Austausch zwischen Politik und Kultur.