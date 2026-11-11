Kanzler Friedrich Merz ist nicht bei der UN-Klimakonferenz in Antalya vertreten, während EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Statement abgibt. Das Ereignis wirft Fragen zur europäischen Klimadiplomatie auf.

Kanzler Friedrich Merz wird am 4. November 2024 nicht an der UN‑Klimakonferenz in Antalya teilnehmen. Stattdessen hält die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Plenum ein Statement. Der Rückzug des deutschen Staatsoberhaupts spiegelt die geringe Beteiligung großer EU‑Staaten wider.

Fehlende Teilnahmen großer EU‑Nationen

Neben Deutschland fehlen also noch andere bedeutende Mitgliedsländer wie Frankreich, Spanien, Italien, Polen und Rumänien. Diese Länder beherbergen zusammen mehr als zwei Drittel der EU‑Bevölkerung. Das Fehlen führt zu Kritik, dass Europa in der Klimadiplomatie einen Abschwung erfährt. Beobachter bezeichnen die Stimmung als verpasste Chance, globale Maßnahmen voranzutreiben.

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Reaktion der Umweltverbände

Greenpeace Deutschland ruft Martin Kaiser an, der als Chef in der deutschen Sektion arbeitet, das Ereignis für ein "Dunkel-Ärgernis" zu bestempeln. Kaiser erklärt: ''Wenn der Bundeskanzler und Regierungschefs anderer großer EU‑Staaten fernbleiben, ist das ein Tiefpunkt der europäischen Klimadiplomatie''. Er betont, die Ignoranz sei untragbar, besonders nach dem Extremsommer 2023, der Eltern und Großeltern gesundheitlich geschädigt hat. Der Verzicht auf den Besuch sei ein Zeichen der fehlenden Prioritätensetzung Klimaschutz zu Chefsache.

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Nutzen und Folgen der Nichtteilnahme

Expertin Christoph Bals von Germanwatch weist darauf hin, dass die Abwesenheit von Staatsoberhäuptern nicht zwangsläufig die Verhandlungen beeinträchtigt. Sie betont jedoch, dass ein signalhaftes Engagement auch für die EU das Ansehen stärkt. Derzeit werden von mehr als 80 Staats- und Regierungschefs an der Versammlung verhandelt, ein Rückgang gegenüber den früheren Gipfeln, die mehr als 100 Teilnehmer zählten. Unter den zehn bevölkerungsreichsten Ländern der Welt überspringen allerdings nur vier ihre Regierungen, darunter Pakistan, Bangladesch, Brasilien und Äthiopien.

Vermehrte erneuerbare Energiechancen

Obgleich die Abwesenheit große Schlagzeilen ergält, punktieren Entwicklungen bei erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung. Die Kurven verzeichnen exponentiellen Aufwärtsverlauf, was die EU gleichzeitig mit Chancen für Einfluss und technischem Fortschritt konfrontiert. Stillstandsrisiken im politischen Engagement gelten als bleibt kritisch, während die Wirtschaft nach wie vor einen Payload mit Milliardenvolumen für die Transition unterschreibt.