Der Bundeskanzler Olaf Merz fordert vom EU‑Rat eine stabile EU‑Finanzierung für die Ukraine von mindestens 70 Mrd. Euro pro Jahr ab 2024, inklusive Zinsverbindlichkeiten. Eine unbesorgte Debatte zwischen EU‑Mitgliedstaaten entfaltet sich in Berlin und Bratislava.

Der Bundeskanzler Olaf Merz hat in Berlin öffentlich die Forderung nach einer verbindlichen EU‑Finanzierungsregelung für die Ukraine vorgebracht. Er sieht in einer gemeinsamen Finanzierungsebene für mindestens 70 Mrd. Euro im laufenden Jahr eine Notwendigkeit, um die Ukraine langfristig zu unterstützen und Zinsverbindlichkeiten abzudecken.

Merkz fordert klare EU‑Finanzierungsstrategie

In einem Schreiben an den EU‑Rat, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, betonte Merz, dass die Ukraine nach 2028 finanzielle Sicherheit erhalte müsse. Demnach plane die EU rund 45 Mrd. Euro beizusteuern. Melde sich in einer Rede in Berlin, sei die Ukraine‑Politik vollständig im europäischen Haushalt zu verankern.

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Der Kanzler verzeichnet Unmut über die Uneinigkeit unter den 27 Mitgliedstaaten. Er betont, dass die Finanzierung der Ukraine eine gemeinsame europäische Verantwortung sei, nicht die Belastung einzelner Staaten. Er forderte, das Thema höchste Priorität im nächsten informellen EU‑Gipfel zu gewähren.

Reaktion der EU‑Mitgliedstaaten

Am Abend eines Treffens mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar erklärte Merz erneut seinen Standpunkt. Dabei wurde die Frage von Robert Fico, dem slowakischen Premierminister, laut. Fico widersprach dem Haftmann, betonte die Souveränität Slowaks und erklärte, er wolle nicht nachgeben.

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Der slowakische Premierminister bemühte sich, seine Position zu schützen, und kritisierte Merz, weil er nicht die Verantwortung für die Ukraine auf einzelne Länder auftretete. Er betonte, dass Slowakei souverän sei und eigenständige politische Entscheidungen treffe.

Péter Magyar zeigte sich auf nationaler Ebene zurückhaltend. Er äußerte, dass der europäische Haushalt für sieben Jahre vorgesehen sei und nicht mit anderen Angelegenheiten verknüpft werden sollte.

Auswirkung auf die Ukraine‑Hilfen und EU‑Zusammenhalt

Da Deutschland allein elf Mrd. Euro an militärischer Hilfe bereitstellt, ist Merz bereit, die Finanzierungsungleichheit innerhalb der EU zu adressieren. Laut einer Forsa‑Umfrage begrüßen 53 Prozent der Bundesbürger, dass die deutsche Hilfe solange fortgesetzt wird, wie der Krieg dauert.

Der EU‑Gipfel wird die Finanzen prüfen und Entscheidungen für die nächsten Jahre treffen. Sobald ein gemeinsames Konzept finalisiert ist, soll die Ukraine ab 2024 eine verlässliche Finanzierungsgrundlage erhalten, sodass die laufenden und zukünftigen Hilfeleistungen ohne Unterbrechung fortgeführt werden können.

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Die Debatte zwischen Ost und West, sowie die Differenzierung der Unterstützung unter den Mitgliedstaaten, könnte die EU‑Politik erneut volatilen gestalten. Die Frage bleibt, welche nationale Positionen letztlich auf die neue gemeinsame Finanzierungsebene einweisen werden.