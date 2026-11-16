Bundeskanzler Merz: Privater Pilot oder nur Passagier bei Charterflug

Klärung zur Flugtätigkeit von Friedrich Merz nach dem Landesparteitag in Schleswig-Holstein. Fakten zu Lizenz, eigenen Flugzeugen und Sicherheitsrichtlinien.

Bundeskanzler Friedrich Merz (71, CDU) war am Samstag, dem 15. März 2025, per Charterflug von Berlin nach Schleswig-Holstein gereist, um an der Landtagskonferenz der Landes-CDU teilzunehmen. Zunächst gab es lokale Meldungen, wonach der Kanzler die Maschine selbst gesteuert haben soll. Diese Gerüchte wurden jedoch durch weitere Ermittlungen widerlegt, die zeigen, dass Merz ausschließlich als Passagier an Bord saß.

Fakten zum Flug von Berlin nach Neumünster

Der Charterflug startete am Samstag um 9:58 Uhr vom Flugplatz Trebbin in der Nähe von Berlin. Die Maschine landete um 10:48 Uhr in Neumünster, Schleswig-Holstein. Die reine Flugzeit betrug exakt 50 Minuten. Diese Reiseoption sparte dem Kanzler erhebliche Zeit im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln. Der Einsatz des Jets kürzte die Anreise um rund drei Stunden gegenüber einer Fahrt mit dem Dienstwagen und um zwei Stunden im Vergleich zur Zugverbindung.

Also read CDU-Landesparteitag: Merz räumt ein: Deutschland 2040 nicht gut genug erklärt

Ankunft und Programm in Schleswig-Holstein sind ebenfalls präzise dokumentiert. Bei der Ankunft am Flughafen Neumünster begrüßte ihn die lokale Presse. Die Bundes-CDU nutzte diesen Termin, um den Parteitag abzuhalten. Dort wurde Daniel Günther (53) einstimmig zum Spitzenkandidaten für die bevorstehende Landtagswahl am 18. April 2027 gewählt. Merz hielt eine kurze Jubelrede auf den künftigen Landespolitiker.

Verkauf des privaten Flugzeugs Diamond DA62

Die Behauptung, Merz fliege selbst, widerspricht der aktuellen Besitzlage. Im Jahr 2022 flog der heutige Kanzler tatsächlich selbst mit einer zweimotorigen Propellermaschine vom Typ Diamond DA62. Damals reiste er mit diesem eigenen Flugzeug zur Hochzeit des damaligen Finanzministers Christian Lindner (53, FDP) nach Sylt. Die Maschine war silbern lackiert und verfügte über eine Leistung von 1200 PS.

Advertisement

Dieses private Luftfahrzeug gehört Merz jedoch nicht mehr. Er hat die Diamond DA62 zwischenzeitlich verkauft. Aktuell besitzt er kein eigenes Flugzeug mehr. Ein solcher silberner Jet stand lediglich zur Illustration auf dem Flugplatz Neumünster, ohne eine direkte operationelle Verbindung zur aktuellen Reise des Kanzlers herzustellen.

Fluglizenz Status und Sicherheitsvorschriften

Merz verfügt über eine gültige Fluglizenz als Hobbypilot. Die Grundlizenz ist unbefristet gültig und verfällt nicht automatisch durch die politische Tätigkeit. Um den Status aktiv zu halten, wären jedoch jährliche Anforderungen zu erfüllen. Das Gesetz verlangt entweder zwölf Flugstunden im Jahr oder zwölf Starts und Landungen. Alternativ ist ein Übungsflug von mindestens 60 Minuten Dauer mit einem Fluglehrer vorgeschrieben.

Merz hatte seit seiner Amtseinführung keine Zeit mehr für dieses zeitaufwändige Hobby. Er fliegt aktuell nicht selbst, da die notwendige Trainingshäufigkeit nicht eingehalten werden kann. Ein verantwortlicher Kapitän der Chartergesellschaft steuerte die Maschine während der Reise. Nach Beendigung seiner Kanzlerschaft könnte er den Flugschein durch einen Checkflug bei einem amtlichen Prüfer reaktivieren.

Sicherheitsrichtlinien für Autos und Flugzeuge

Die Sicherheitsprotokolle für Amtsträger ähneln sich im Luft- und Straßenverkehr. Merz saß zwar im Cockpit der Chartermaschine, die Kontrolle lag jedoch beim professionellen Piloten. In ähnlicher Weise wird er im Straßenverkehr in gepanzerten Limousinen wie dem Mercedes-Benz Guard 4Matic transportiert. Es gibt keine offiziellen Fotos eines amtierenden Kanzlers am Steuer.

Advertisement

Dieser Standard ist keine neue Erfindung. Merz Vorgänger Olaf Scholz (68, SPD) machte diese Regel 2024 öffentlich, als er bedauerte, nicht mehr selbst Auto fahren zu können. Scholz nannte sich zwar einen begeisternten Autofahrer, unterstrich aber die Notwendigkeit der Sicherheitsrichtlinien. Für Friedrich Merz gilt aktuell das Gleiche: Er reist ausschließlich als Passagier, sei es im Flugzeug oder im Auto.

Der Rückflug von Schleswig-Holstein führte nach Meschede im Sauerland. Die Maschine hob um 12:29 Uhr ab und landete um 13:17 Uhr nach 48 Minuten Flugzeit. Die Zeitersparnis war auf dieser Route noch deutlicher als auf dem Hinweg. Eine Autofahrt von Neumünster nach Meschede hätte fast 4,5 Stunden gedauert. Mit dem Zug wäre die Reise sogar mehr als fünf Stunden lang gewesen. Diese Effizienz rechtfertigt aus Sicht der Bundesregierung den Einsatz von Charterflügen für komplexe Terminpläne.