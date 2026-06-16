Bundeskanzler Merz zeigt sich zuversichtlich mit Blick auf gemeinsames Vorgehen im Ukraine-Krieg

Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich nach Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump und den übrigen G7-Staats- und Regierungschefs zuversichtlich mit Blick auf ein gemeinsames Vorgehen im Ukraine-Krieg.

Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich zuversichtlich mit Blick auf ein gemeinsames Vorgehen im Ukraine-Krieg . Er empfinde einen gewissen Grad des Optimismus, dass wir als Europäer und Amerika ner gemeinsam den Krieg beenden, sagt der CDU- Politik er am Rand des G7-Gipfel s im französischen Evian.

Er habe Trump aufmerksam und kooperativ zuhören sehen. Alle G7-Partner seien sich einig, den Druck auf Moskau zu erhöhen, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, erklärt Merz. Wir sind bereit zu Friedensgesprächen. Nach einem Drohnenangriff auf ein Öldepot teilen Menschen in Jaroslawl Fotos und Videos von schwarzem Regen.

Sie zeigen dunkle Ablagerungen auf Autos, Fenstern und Balkonen. Die russische Regierung hält den Ruß für ungefährlich. In Kiew sind nach Angaben ihres Direktors womöglich langwierige Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten an der Anlage angesetzt. Nach Einschätzung ihrer Experten könnten die Arbeiten etwa zwei Jahre dauern - sofern alles reibungslos verläuft, sagt Maksym Ostapenko, Journalist vor Ort.

Der Schaden an der Anlage beläuft sich ihm zufolge auf umgerechnet rund 9,6 Millionen Euro. Matrosen einer russischen Fregatte haben Berichten zufolge im Ärmelkanal Warnschüsse auf eine zivile Yacht abgegeben, die sich dem Schiff genähert haben soll. Der Vorfall habe die russische Fregatte Admiral Grigorowitsch betroffen, sagte die Quelle unter der Bedingung der Anonymität. Laut Sky News soll sich der Vorfall am späten Dienstagvormittag ereignet haben.

Die Besatzung der in Großbritannien registrierten Yacht habe die Warnschüsse gemeldet, verlautete nach Bericht der AFP aus britischen Verteidigungskreisen. Der Vorfall soll sich rund 20 Seemeilen südlich der Isle of Wight ereignet haben. Ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums erklärte: Wir untersuchen Berichte über einen Vorfall im Ärmelkanal. Erst am Sonntag hatte das britische Militär einen mit Sanktionen belegten Öltanker der russischen Schattenflotte im Ärmelkanal geentert.

Es war der erste Einsatz dieser Art, der darauf abzielt, russische Einnahmen aus Ölgeschäften zu unterbinden, mit denen die Regierung in Moskau ihren Krieg in der Ukraine finanziert. Am Montag hatte die Marine mitgeteilt, zwei britische Schiffe hätten die russische Fregatte Admiral Grigorowitsch im Ärmelkanal westlich von Brest in Frankreich verfolgt. Großbritannien und Kanada erhöhen den Druck auf Russland.

Wie die Regierungschefs der beiden Länder beim G7-Gipfel im französischen Évian ankündigen, sollen unter anderem Russlands Schattenflotte und Rüstungsindustrie mit neuen Sanktionen ins Visier genommen werden. Kanadas Premier Mark Carney zufolge sollen 162 Menschen, Unternehmen und Schiffe neu auf die Sanktionsliste Ottawas kommen. Großbritannien verhängt 70 neue Sanktionen gegen Russlands Schattenflotte, Lieferketten im Rüstungsbereich und illegale Finanznetzwerke zur Umgehung von Sanktionen. Dabei soll die Beschaffung westlicher Technologie für das russische Militär unterbunden werden.

Der russische Mineralölkonzern Tatneft hat an seinen Tankstellen Obergrenzen beim Verkauf von Kraftstoffen eingeführt. Autofahrerinnen und -fahrer dürfen aktuell nur 30 Liter Benzin und 60 Liter Diesel pro Person tanken, wie der Kundendienst von Tatneft der Nachrichtenagentur AFP telefonisch bestätigt. Das gelte an allen rund 800 Tatneft-Tankstellen. Die Ukraine hatte zuletzt ihre Drohnenangriffe auf Raffinerien in Russland verstärkt, die Rohöl zu Treibstoffen verarbeiten.

Es sei unklar, wie lange die Einkaufsbeschränkungen gelten werden, sagt ein Mitarbeiter des Tatneft-Kundenservices. Einen Grund für die Regelung wollte er nicht nennen. Das Unternehmen riet Kundinnen und Kunden außerdem, wegen Problemen mit elektronischen Zahlungsmitteln mit Bargeld zu zahlen. In der vergangenen Woche hatte das russische Energieministerium eingeräumt, dass Energiekonzerne vorübergehend Schwierigkeiten mit der Treibstoffversorgung in südlichen Regionen wegen eines Anstiegs der feindlichen Luftangriffe hätten.

Schon im April führte das Land einen Exportverbot für Benzin ein, das zunächst bis Ende Juli gelten soll. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach G7-Beratungen mit US-Präsident Donald Trump optimistisch gezeigt, dass in die Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine neuer Schwung kommt. Das Blatt wendet sich für die Ukraine, erklärt sie nach einer Arbeitssitzung bei dem G7-Gipfel führender westlicher Demokratien in Frankreich.

Die Lage im Jahr 2026 unterscheide sich stark von der im Jahr 2025. Während die Ukraine mutig die Front halte, zeige sich Russlands Erschöpfung offen. Es sei nun der Moment, die Unterstützung für die Ukraine noch einmal deutlich zu verstärken, schreibt von der Leyen in sozialen Medien. Die G7 stehe solidarisch hinter einer starken und souveränen Ukraine





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