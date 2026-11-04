Bundeskartellamt: Kraftstoffpreise Oktober - Weitergabequote Analyse

Das Bundeskartellamt stellt die Durchreiche der Energiesteuersenkung im Oktober dar. Während Diesel zu 90 Prozent weitergegeben wurde, lag der Benzinwert bei 60 Prozent. Die Analyse zeigt komplexe Marktdynamiken.

Das Bundeskartellamt hat am Mittwoch die Ergebnisse seiner aktuellen Preisberechnungen für den Oktober veröffentlicht. Die Behörde in Bonn stellte fest, dass die durchschnittliche Weitergabequote der Energiesteuersenkung bei Diesel rund 90 Prozent betrug. Bei Benzin lag die Quote deutlich niedriger bei etwa 60 Prozent. Diese Daten basieren auf den neuesten Berechnungen der Kartellbehörde und dienen als wichtige Orientierung für die Verbraucher und den Markt.

Komplexe Marktstruktur behindert Einschätzung

Kartellamtschef Andreas Mundt erklärte, dass die Kraftstoffpreise derzeit von verschiedenen, zum Teil gegenläufigen Faktoren beeinflusst werden. Diese komplexe Situation macht es schwierig, die Weitergabe der Energiesteuersenkung richtig einzuschätzen. Mundt wies zudem darauf hin, dass andere Studien zu deutlich anderen Zahlen gekommen seien. Diese Abweichungen unterstreichen die Herausforderungen bei der genauen Analyse der Preisbildung an der Tankstelle.

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Vergleich mit früheren IFo-Studien

Die Bundesregierung hatte die Energiesteuer auf Kraftstoffe zum 1. Oktober um insgesamt knapp 17 Cent gesenkt. Das Münchener Ifo-Institut kam in seiner Untersuchung zu dem Schluss, dass die Steuersenkung in den ersten Wochen nicht gänzlich bei den Verbrauchern ankam. Im Detail seien in den ersten drei Wochen bei Benzin E5 im Schnitt 16 Cent Tankrabatt bei den Verbrauchern angekommen. Bei E10 und Diesel wurden jeweils nur 14 Cent weitergegeben.

Aktuelle Durchschnittspreise im Oktober

Für Oktober hat das Kartellamt einen Durchschnittspreis für Diesel von 2,261 Euro pro Liter ermittelt. Super E10 kostete demnach im Mittel 2,115 Euro pro Liter. Über den Monat gesehen entwickelten sich die Preise in unterschiedliche Richtungen. Diese Differenzierung zeigt, dass es keine einheitliche Preisbewegung gab, sondern verschiedene Marktkräfte ineinander griffen.

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ADAC verzeichnet Preissenkungen

In den vergangenen Tagen sind die Kraftstoffpreise nach Angaben des ADAC deutlich gesunken. Diesel kostete am Dienstag im Schnitt 2,260 Euro und somit 2,9 Cent weniger als in der Vorwoche. Super E10 verbilligte sich demnach sogar um 4,3 Cent auf 2,041 Euro. Diese Entwicklung deutet auf eine weitere Angleichung der Preise hin, wobei die Unterschiede zwischen den Kraftstoffsorten weiterhin bestehen.

Hohe Preisdifferenz bleibt bestehen

Insbesondere Diesel ist mit einem Abstand von knapp 22 Cent je Liter zu Super E10 weiterhin auf einem sehr hohen Preisniveau. Der Automobilclub ADAC erklärte diese Diskrepanz in einer aktuellen Meldung. Obwohl sich beide Preise nach unten bewegten, bleibt der Diesel preislich deutlich hinter Super E10 zurück. Diese Situation erfordert weiterhin eine sorgfältige Beobachtung durch die Verbraucher und die zuständigen Behörden.