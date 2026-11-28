In wenigen Wochen wird eine neue SPD-Führung gewählt. Die Jusos legen sich indirekt fest - und nicht für den bisher einzigen Kandidaten.

will eine Frau an der Parteispitze - und niemanden mit Regierungsamt im Bund. Das beschlossen die Jusos auf ihrem Bundeskongress in Bochum. Mitte Januar wählen die Sozialdemokraten auf einem Parteitag ihre Führung neu.

Der bisher einzige Kandidat für den SPD-Vorsitz, Ex-Arbeitsminister: Der Parteivorsitzende dürfe kein Regierungsamt auf Bundesebene haben. Klingbeil ist zugleich Finanzminister und Vizekanzler in der Koalition mit der Union. Die Einladung, selbst vor den Jusos zu sprechen, schlug der SPD-Chef aus und besuchte stattdessen Parteitermine in Norddeutschland. Klingbeil, das sei „Stand jetzt der Parteivorsitzende der SPD“, erklärte Juso-Chef Philipp Türmer sarkastisch den Delegierten.

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Einer von ihnen kritisierte am Rednerpult: „Wer zwei Vollzeitjobs hat, macht einen nur zur Hälfte.