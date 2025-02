Bundesliga 24/25: Übertragung im Free-TV und Stream

Wo kann man die Spiele der Bundesliga Saison 24/25 sehen? Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Übertragung von Bundesliga-Spielen im Free-TV und Stream, inklusive Sender, Sendezeiten und wichtigen Informationen.

Die Bundesliga Saison 24/25 startete am 23. August 2024. Bis zum 17. Mai 2025 kämpfen die 18 Mannschaften um die Schale, die Plätze in EL und CL oder um den Abstieg. Die Saison geht in ihre 62. Spielzeit. Wo kann man die Spiele sehen? Die Bundesliga -Saison 24/25 wird auf verschiedenen Plattformen übertragen. Der Pay-TV-Anbieter Sky konnte sich die Rechte für die Mehrheit der Partien sichern und bietet die Spiele sowohl im klassischen Fernsehen als auch im Live- Stream an.

Gleichzeitig lassen sich dort alle Spiele im Falle einer „Englischen Woche“ sehen - Spieltage, an denen dienstags und mittwochs gespielt wird. Zusätzlich werden einige Spiele auch im Free-TV übertragen. Das Free-TV-Sender ARD und ZDF zeigen ausgewählte Begegnungen. Besonders der Saisonauftakt, je zwei Begegnungen am 16. und 17. Spieltag sowie die Relegation und den Supercup finden im Free-TV statt. Zudem sind die Zusammenfassungen der Partien zu sehen, in der Sportschau am Samstagabend ab 18:30 Uhr und am darauffolgenden Abend die Kurzformen der Sonntagsbegegnungen. Bis zur Winterpause ab 23. Dezember 2024 wird es 15 Bundesligaspieltage geben - ab 10. Januar 2025 geht es dann mit dem 16. Spieltag weiter bis am 17. Mai 2025 das Saisonfinale steigt.





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Bundesliga Übertragung Free-TV Stream Sky ARD ZDF SPORT1

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bundesliga 24/25: Übertragung live im TV, Stream & Free-TVWelcher Sender überträgt welche Spiele der Bundesliga Saison 24/25? Laufen Partien auch kostenlos im Free-TV? Hier finden Sie alle Infos zur BL-Übertragung.

Weiterlesen »

Bundesliga 24/25: Übertragung live im TV, Stream & Free-TVWelcher Sender überträgt welche Spiele der Bundesliga Saison 24/25? Laufen Partien auch kostenlos im Free-TV? Hier finden Sie alle Infos zur BL-Übertragung.

Weiterlesen »

Bundesliga 24/25: Übertragung live im TV, Stream & Free-TVWelcher Sender überträgt welche Spiele der Bundesliga Saison 24/25? Laufen Partien auch kostenlos im Free-TV? Hier finden Sie alle Infos zur BL-Übertragung.

Weiterlesen »

Bundesliga 24/25: Übertragung live im TV, Stream & Free-TVWelcher Sender überträgt welche Spiele der Bundesliga Saison 24/25? Laufen Partien auch kostenlos im Free-TV? Hier finden Sie alle Infos zur BL-Übertragung.

Weiterlesen »

Bundesliga 24/25: Übertragung live im TV, Stream & Free-TVWelcher Sender überträgt welche Spiele der Bundesliga Saison 24/25? Laufen Partien auch kostenlos im Free-TV? Hier finden Sie alle Infos zur BL-Übertragung.

Weiterlesen »

Bundesliga 24/25: Übertragung live im TV, Stream & Free-TVWelcher Sender überträgt welche Spiele der Bundesliga Saison 24/25? Laufen Partien auch kostenlos im Free-TV? Hier finden Sie alle Infos zur BL-Übertragung.

Weiterlesen »