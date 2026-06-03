Bundesliga-Abstieg: Löwen hoffen auf Wildcard-Chance für kommende Saison

Die Löwen haben die Chance, trotz Abstieg aus der Bundesliga, in der nächsten Saison in der ersten Liga zu spielen. Dies ist möglich, weil die Gesellschafterversammlung der BBL eine Wildcard ausgeschrieben hat.

Bundesliga als Tabellen-Siebzehnter abgestiegen. Trotzdem kann sich der Klub von NBA-Star Dennis Schröder (32/ Cleveland Cavaliers ) jetzt Hoffnungen machen, auch nächste Saison in der ersten Liga zu spielen!

Denn: Die Gesellschafterversammlung der BBL hat am Dienstag offiziell eine Wildcard für die nächste Spielzeit ausgeschrieben. Zweitligist Kirchheim hat sich durch das Erreichen des ProA-Finales zwar sportlich für den Aufstieg qualifiziert – die „Knights“ hatten allerdings keine BBL-Lizenz beantragt, da sie die geforderten Mindestanforderungen nicht erfüllen können . Damit die BBL trotzdem mit 18 Teams weitermachen kann, gibt es laut §15 der Lizenzstatuten die Möglichkeit, sich für 800.000 Euro per Wildcard in die Liga einzukaufen.

Die Löwen haben dabei als Vorletzter das Vorrecht vor Schlusslicht MLP Academics Heidelberg.

"Der sportliche Abstieg bleibt für uns alle eine große Enttäuschung. Daran ändert auch die nun eröffnete Möglichkeit einer Wildcard nichts". Und sagt: "Gleichzeitig bietet sich uns damit die Chance, weiterhin Teil der Easycredit BBL zu bleiben – und diese Möglichkeit wollen wir wahrnehmen.

". Mittmann weiter: "Der Erhalt des BBL-Spielrechts ist für den Basketballstandort Braunschweig, für unser Programm und für die weitere Entwicklung des Klubs von großer Bedeutung. Aber wir begegnen dieser Situation auch mit der nötigen Demut. Dass wir nach dem sportlichen Abstieg die Möglichkeit erhalten, uns um eine Wildcard zu bewerben, ist keineswegs selbstverständlich und auch mit einer Portion Glück verbunden.

". Die Braunschweiger (und mögliche andere Interessenten) haben nun zehn Werktage Zeit, ihre Bewerbung einzureichen und nachzuweisen, dass sie das geforderte Geld zusammenhaben.

"Uns ist bewusst, dass der Erwerb einer Wildcard mit erheblichen wirtschaftlichen Anforderungen verbunden ist und kein Selbstläufer sein wird", sagt Mittmann. "Dieser Verantwortung stellen wir uns mit großer Ernsthaftigkeit und werden alles daransetzen, die notwendigen finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, um diese Chance zu nutzen und dem Basketball in Braunschweig eine zukunftsfähige, erstklassige Perspektive zu geben. "





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