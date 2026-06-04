Bundesliga: Bayern perfekt in Serie, Bonn im Finale

Die Bayern haben die Telekom Baskets Bonn mit 77:57 besiegt und das 3:0 in der Best-of-Five-Serie perfekt gemacht. Das Team von Headcoach Svetislav Pesic zieht souverän ins BBL-Finale ein, auch ohne Superstar-Dreierschütze Andreas Obst.

Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn - 77:57. Damit machen die Münchner das 3:0 in der Best-of-Five-Serie perfekt und ziehen souverän ins BBL-Finale ein. Und das sogar ohne MVP Andreas Obst .

Der Welt- und Europameister fehlt erneut. Zuletzt hatte ihn ein fiebriger Infekt ausgeknockt. Doch selbst ohne seinen Superstar-Dreierschützen lässt der Hauptrunden-Gewinner nichts anbrennen. Wer soll diese Super-Bayern stoppen?

Die Mannschaft von Headcoach Svetislav Pesic will zum dritten Mal in Folge den Meister-Titel holen. In dieser Form wirkt die Star-Truppe kaum aufzuhalten. Von Beginn an geben die Münchner den Ton an. Auch ohne Obst.

Beim 13:13 keimt bei den Bonner Fans kurz Hoffnung auf. Und selbst beim 17:19 nach dem ersten Viertel scheint für die Gastgeber noch alles möglich. Doch dann drehen die Bayern auf. Sie gewinnen das zweite Viertel mit 18:8 und setzen sich entscheidend ab.

Mit 37:25 geht es in die Halbzeitpause. Kurios wird es zur Pause. Bayerns Isiaha Mike gibt Dyn ein Interview und sagt, dass die Defensive besser sein könnte. Eine selbstkritische Ansage – nachdem die Münchner in einem Viertel nur acht Punkte zugelassen haben.

Dyn-Experte und Bundesliga-Spieler Kostja Mushidi von den Niners Chemnitz sieht den Wendepunkt schon früher.

"Game 1 war so ein Wachrüttler für die Bayern. Sie haben gemerkt: Oh, wir müssen hier was investieren. Und das tun sie jetzt auch. Sie haben in Game 2 toll performt und machen genau da weiter.

" Mushidi liefert auch Einblicke hinter die Kulissen. "Pesic hat nach Game 1 eine Stunde und 30 Minuten Video-Analyse gemacht", sagt er. Und über Vladimir Lucic meint er: "Gegen Vladimir Lucic zu spielen – das ist wirklich ekelig! Aber er ist einfach einer der Besten, die wir je hatten.

" Über Xavier Rathan-Mayes sagt er: "Der ist ein walking bucket! "Auch nach Wiederbeginn lassen die Gäste nichts mehr anbrennen, stehen nach dem 3:0 gegen die tapfer kämpfenden Bonner total verdient im BBL-Finale





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