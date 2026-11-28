Dem FC Bayern gelingt auch beim HSV kein Sieg. Während Schalke in Paderborn untergeht, feiert Köln eine Tor-Party. Mainz bezwingt Union in der Nachspielzeit.

Am 11. Bundesliga-Spieltag gelingt dem FC Bayern nach einer Roten Karte für Joshua Kimmich auch beim HSV kein Sieg. Während Schalke in Paderborn untergeht, feiert Köln eine Tor-Party gegen Elversberg.

Mainz bezwingt Union in der Nachspielzeit. Roten Karte von Kapitän Joshua Kimmich wegen einer Tätlichkeit gegen Alexander Røssing-Lelesiit mussten die Münchener die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen. Dennoch reichte es für den FC Bayern mit einer Verlegenheits-Elf zu einem 0:0.vorerst ein weiterer Leistungsträger nach dem Weltstar Harry Kane, Torwart Manuel Neuer, Ismael Saibari und dem seit Freitag erneut verletzten Jamal Musiala.

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Zu allem Überfluss verließ der in der 52. Minute eingewechselte Konrad Laimer humpelnd den Platz. Mit einem Schützenfest gegen Aufsteiger SV Elversberg hat der 1. FC Köln nach fünf sieglosen Spielen wieder einen Sieg in der Bundesliga gefeiert.