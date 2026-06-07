Die Bundesliga steht vor dem letzten Anwurf. Nur im Keller herrscht noch Spannung. Der THW Kiel hat noch etwas zu verlieren, während der VfL Gummersbach eine Sensations-Saison auf Platz 4 abschließt.

Bundesliga : Die meisten Entscheidungen stehen vor dem Anwurf fest. Nur im Keller herrscht noch Spannung. Der THW Kiel hat noch etwas zu verlieren: Im direkten Duell gegen den TBV Lemgo Lippe geht es darum, wenigstens Platz 5 zu sichern.

Sollte es bei der EHF ein Umdenken in Sachen Wild Card für Europa geben, könnte der fünfte Rang wichtig sein. Doch im letzten Heimspiel ist die Katastrophen-Saison der Kieler perfekt: 31:34-Pleite gegen Lemgo, der Rekordmeister beendet eine titellose Spielzeit auf Rang sechs. So schlecht war Kiel zuletzt 2003. Die Mannschaft von Florian Kehrmann krönt eine starke Saison mit einer letzten guten Leistung.

Beim THW ist dagegen die einzige gute Nachricht an diesem Tag, dass Nationalspieler Lukas Zerbe seinen Vertrag verlängert. Pascal Hens nimmt die Zebras für ihre Saison in der Dyn-Konferenz auseinander: Brutal enttäuschend diese Saison. Intern wird man das schon so kommunizieren. Auch für den neutralen Zuschauer ist das überraschend: Jeder, der vielleicht nicht so viel mit dem Handball zu tun hat, denkt, der THW Kiel ist das Nonplusultra.

Das ist halt definitiv nicht mehr so. Hens weiter: Jetzt schaffen sie es nicht mal ins europäische Geschäft, das ist natürlich eine brutale Enttäuschung. Es gab so viele Rückschläge, auch mit Verletzungen, aber auch spielerisch hat man keine Lösungen gefunden. Man hat gemerkt, dass sie in einem Strudel sind, aus dem sie selbst nicht mehr herauskommen.

Sie haben es geschafft, punktuell in Topspielen Leistung zu bringen, aber haben in so vielen anderen Spielen enttäuscht. Du darfst dich einfach als THW Kiel in Wetzlar und in Minden nicht so abschlachten lassen. Klarste Worte, die die Saison des einstigen HBL-Krösus auf den Punkt zusammenfassen. Große Emotionen und viel Feier-Stimmung in Gummersbach.

Der VfL schließt eine Sensations-Saison auf Platz 4 ab, feiert Trainer Gudjon Valur Sigurdsson, der zum Trainer des Jahres gewählt wurde. Julian Köster verabschiedet sich mit sechs Toren von seinem Publikum in Richtung Kiel. Der Bergischer HC schließt seine Saison mit einem Sieg gegen Frisch Auf Göppingen ab





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