Bundesliga-Spieltag: Eintracht Frankfurt siegt 1:0 gegen Hoffenheim, zwei Elfmeter werden gehalten. Leverkusen gewinnt 4:0, Leipzig 5:1 bei Union.

Am Bundesliga -Spieltag sorgt Eintracht Frankfurt im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim für eine außergewöhnliche Szene: Innerhalb von nur drei Minuten werden zwei Strafstöße vergeben, beide werden pariert. Das Spiel endet 1:0 für die Eintracht. Parallel gewinnt Bayer Leverkusen 4:0 gegen Paderborn, RB Leipzig siegt 5:1 bei Union Berlin und der SC Freiburg gewinnt 1:0 bei der SV Elversberg.

Im Mittelpunkt des Frankfurter Abends stehen die Torhüter Noah Atubolu und Oliver Baumann. Zusätzlich zeigt sich, dass der Spieltag reich an Toren, Sonderfällen und Kuriositäten war, vom ausgefallenen Torjubel bis zum Platzverweis in der Nachspielzeit.

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Frankfurt: Zwei Elfmeter in drei Minuten gehalten

Eintracht Frankfurt gewinnt das Spiel gegen die TSG Hoffenheim mit 1:0, obwohl innerhalb von drei Minuten zwei Strafstöße scheitern. Den ersten Elfmeter hält Noah Atubolu in der 41. Minute gegen Kramaric, nachdem Brassier den Hoffenheimer Stürmer gefoult hatte. Die Entscheidung über den Ausgang des Spiels fällt bereits in der 25. Minute.

Nur drei Minuten nach dieser Szene zeigt der Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Jonathan Burkardt scheitert jedoch an Oliver Baumann, der den Elfmeter hält. Es ist der 17. Bundesliga-Elfmeter in der Karriere von Baumann, der dabei 76 Versuche zu verzeichnen hat.

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Atubolu hat damit sieben von elf Bundesliga-Elfmetern pariert. Unter allen Torhütern mit mehr als zwei Strafstößen gegen sich ist das laut Angabe die beste Quote der Geschichte. Der Treffer zum 1:0 war dagegen ein Angriff aus dem Spiel heraus: Nach Ballgewinn von Doan und Vorlage von Knauff traf Burkardt zum 1:0 und erzielte damit seinen sechsten Saisontreffer.

Die Partie hatte aus Frankfurter Sicht auch ein besonderes Jubiläum: Das 1:0 war der dritte Heimsieg in Folge und zugleich der 500. Bundesliga-Heimsieg der Vereinsgeschichte. Gefeiert wurde dies allerdings leise, denn eine Torhymne gab es nicht, da wegen einer technischen Störung die Tonanlage im Stadion ausfiel. Auch die Stadiondurchsagen funktionierten nur notdürftig.

Leverkusen und Leipzig: Moreira und Gruda überzeugen

Afonso Moreira erzielt beim 4:0 von Bayer Leverkusen gegen Paderborn seinen ersten Bundesliga-Treffer und legt zusätzlich eine Vorlage nach. Der Portugiese hatte zuvor 22 Abschlüsse ohne Torerfolg, sein erstes Liga-Tor gelang ihm im 23. Versuch. Die Treffer erzielten zudem Patrik Schick und Ezequiel Fernández.

Moreira traf in der 14. Minute nach einer Vorlage von Malik Tillman zum 1:0, bevor er in der 48. Minute zum 2:0 einschob. Die Hereingabe kam von Tella. Schick erhöhte in der 51. Minute auf 3:0, Ezequiel Fernández traf in der 59. Minute zum 4:0-Endstand nach einer Vorlage von Moreira.

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Bei RB Leipzig steht Brajan Gruda beim 5:1 bei Union Berlin im Mittelpunkt. Der 22-Jährige erzielte ein Tor, bereitete ein weiteres vor und sah zugleich eine Gelbe Karte. Nach einem Zweikampf mit Köhn verlor Gruda bei einem Konter seinen linken Schuh, Schiedsrichter Dingert ließ jedoch weiterspielen.

Gruda reagierte darauf verärgert und schleuderte seinen Schuh auf den Rasen, wofür er die Gelbe Karte erhielt. Sportlich antwortete er deutlicher: Er bereitete das 2:1 von Romulo in der 50. Minute vor und erzielte selbst das 3:1 in der 72. Minute. Joker Reitz erhöhte in der 76. Minute auf 4:1, Ridle Baku traf in der 89. Minute zum 5:1. Zuvor hatte Nusa Leipzig per Elfmeter in der 18. Minute in Führung gebracht, Aebischer glich für Union zwischenzeitlich aus.

Freiburg gewinnt in Elversberg trotz harmlosen Auftritts

Der SC Freiburg gewinnt bei der SV Elversberg mit 1:0, obwohl der Auftritt der Gäste weitgehend harmlos war. Die Gastgeber hatten über weite Strecken die besseren Möglichkeiten, wurden aber für ihre fehlende Effektivität bestraft. Den entscheidenden Treffer erzielte Matanovic.

Die beste Gelegenheit der Elversberger vor der Pause hatte Mokwa in der 23. Minute. Nach einer Ecke kam der Angreifer zum Abschluss, doch Backhaus verhinderte mit einer starken Parade das 1:0. Das Tor fiel später durch einen Fehler in der Hintermannschaft: Rohr verschätzte sich bei einem langen Ball von Lienhart, Beste brachte die Kugel zu Matanovic, der flach zum 1:0 einschob.