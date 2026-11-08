Bundesliga Ergebnisse: Heidenheim, Bochum und Magdeburg mit Sieg

Heidenheim und Hannover enden unentschieden, Bochum gewinnt durch Hofmann und Magdeburg setzt sich gegen St. Pauli durch. Ein Überblick über die Spiele.

Das zweite Bundesligaspiel nach den heftigen Wechselgerüchten um den Trainer Frank Schmidt endet bei 1. FC Heidenheim und Hannover 96 mit einem 2:2-Unentschieden. Die Atmosphäre vor dem Fanblock der Heidenheim er war geprägt von der Botschaft "Einer für alle! Alle für Frank!", die an die bevorstehende Trennung von Trainer-Legende Frank Schmidt zum Saisonende erinnerte. Schmidt wird den Klub nach fast 20 Jahren verlassen, nachdem das Trainer-Beben in der vergangenen Woche für große Unruhe gesorgt hatte.

Spieleropfer und dramatische Wendung

Thomas Dähne nimmt das Motto der Fans wörtlich und zeigt immense Opferbereitschaft. Bei einer Parade bricht sich der Torhüter den kleinen Finger, der sichtbar absteht. Dähne lässt sich kurz behandeln, beißt auf die Zähne und macht weiter, bevor er in der 37. Minute den Platz verlässt. Kurz darauf geht Heidenheim in der 43. Minute in Führung, als Siersleben per Kopf das 1:0 markiert.

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Hannover dreht die Partie auf

Nach der Pause zeigt Hannover 96 eine starke Antwort. Thordason gleicht in der 55. Minute aus, bevor Hugonet in der 63. Minute nach einer Ecke die Partie komplett dreht. Zivzivadze sorgt in der 66. Minute für die erneute Angleichung. Für Hannover-Trainer Sandro Wagner ist der Punktgewinn eine Bestätigung des Aufwärtstrends, der bereits gegen Dresden mit einem 2:1-Sieg begann.

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Bochum holt Spätgewinn durch Hofmann

Beim VfL Bochum feiert der Verein nach dem 3:2-Erfolg gegen Karlsruhe den ersten Heimsieg der Saison. Nach einem frühen Führungstreffer von Mussen in der 6. Minute und dem Ausgleich durch Wiethaup in der 8. Minute sorgt Tim Civeja für einen Moment der Überlegenheit. Der KSC-Profi trifft von der Mittellinie aus in der 50. Minute zum 2:2, doch Fabian Hofmann gleicht in der 53. Minute aus und erzielt in der 93. Minute den Siegtreffer.

Magdeburg setzt sich deutlich durch

Magdeburg erreicht durch einen 4:1-Sieg über St. Pauli Platz vier in der Tabelle und zieht an Wolfsburg vorbei. Zukowski markiert das erste Tor in der 27. Minute, García MacNulty erhöht in der 48. Minute. Trotz eines Treffers von Smith für St. Pauli in der 58. Minute bleibt die Führung bestehen. Bockhorn und Simic erzielen in der Schlussphase weitere Treffer, während Oppie für St. Pauli das rote Karten sieht.