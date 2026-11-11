Der Vereinsspielraum der Fans wird im Fokus der Bundesliga-Versammlung. Fanszenen Deutschlands drängt auf Abschaffung der 50+1-Ausnahmen. Eine Reform könnte einen Kompromiss zwischen Investoren und Fußballclubs ermöglichen.

Der Vereinsspielraum der Fans steht bei der kommenden Bundesliga ‑Versammlung im Mittelpunkt. Fanszenen Deutschlands hat seit 3. Dezember den Druck erhöht, die 50+1‑Ausnahmen für alle 36 Profiklubs abzuschaffen. Ohne Reform drohen laut Organisatoren massivere Proteste.

Wie die 50+1‑Regel funktioniert

Die 50+1‑Regel gibt Mitgliedern das Mitspracherecht: mindestens 50 % plus ein Sonderstimmrecht. Im Kern soll sie die Faninteressen vor privaten Investoren schützen. Die Mehrheit kann die Kontrolle jedoch nicht vollständig verhindern, wenn ein Kapitalgeber über Spezialrechte verfügt.

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Fanszenen argumentiert, dass die Regel derzeit unverhältnismäßig investitionshemmend wirkt. Investoren sei es schwer, notwendige Mittel einzubringen, während die Richtlinie kaum Anreize für neue Eigentümer schafft. Das Ergebnis sei ein Rückgang der sportlichen Qualität und der Entwicklung der Liga.

Reaktion der Klubs und der Investoren

Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg sehen die Ausschluss‑Gesetzgebung nicht als Bedrohung an. Sie betonen, dass sie die Interessen des Wettbewerbs stärken wollen und bereits an einer einheitlichen Regelung arbeiten, die alle Beteiligten berücksichtigt.

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Bayer AG und Volkswagen AG sind in der Vergangenheit rechtlich gegen die Bundesliga angerufen worden. Ein Kompromiss auf Basis der Bundeskartellamts‑Empfehlung könnte jedoch die Klagen von Bayer und VW vermeiden, indem die 50+1‑Ausnahmen in einprägsame Fanrechte übersetzt werden.

Vorschlag für neue Fanrechte

Eine mögliche Reform sieht vor, dem Verein ein Fan‑Organ mit Veto‑ und Einstimmungsrechten bei grundsätzlichen Entscheidungen zu geben: Vereinsnamen, Logo, Farben, Reduzierung von Sitzplätzen und Preissteigerungen. Das Beispiel Hertha BSC zeigte, dass ein gemeinsames Trikot‑Manifest die Identität stärkt.

Die Idee, die Institutionelle Kontrolle zu verschieben, gäbe Fans mehr Mitsprache, während Investoren weiterhin die nötige finanzielle Flexibilität hätten. So könnte der Eigentümer die Hebel für Wachstum erhalten, ohne die Faninteressen zu kompromittieren.

Folge für die Bundesliga und die Fans

Die geplante Anpassung soll die Fernsehklausel sowie die Kardinalregeln für Kapitalinhalte stützen. Investoren soll ein wirtschaftliches Risiko mit mehr Kontrolle über Entscheidungen verbunden sein. Fans erwarten Schutz vor Ausschluss aus der technischen Tiefe, wie werierten Mitspracherechten bei Tickets und Merchandising.

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Die nächste Bundesliga‑Versammlung steht am 3. Dezember. Es gilt abwarten, ob die Clubs die neuen Vorschläge akzeptieren und ob die Fanbewegung den Wandel anstößt. Erkenntnisse zu den Folgeschritten können die Wettbewerbsdynamik und die finanzielle Stabilität der Liga nachhaltig prägen.