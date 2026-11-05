Bundesliga Free-TV: Sat.1 strahlt zwei Top-Spiele live und gratis aus

Sat.1 überträgt das Revierderby zwischen BVB und Schalke 04 am 6. Dezember sowie das Spiel von Mainz 05 live und frei empfangbar. Alle Termine zur Bundesliga-Pause.

Der Privatsender Sat.1 bietet Fußballfans ein deutliches Weihnachtsgeschenk, indem er zwei herausragende Begegnungen der Bundesliga live und ohne Pay-TV-Abonnement überträgt. Die Liga hat die Ansetzungen für die Spieltage 12 bis 18 offiziell bekanntgegeben. Dabei finden sich zwei Top-Partien, die direkt im freien Programm zu sehen sind.

Schalke 04 Gast bei Borussia Dortmund

Das erste große Highlight findet am Sonntag, den 6. Dezember, um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park statt. Dort gastiert Schalke 04 beim Borussia Dortmund. Dieses Duell ist für die Schwarz-Gelben von höchster Bedeutung, da das vorige Treffen im März 2023 mit einem 2:2 endete. Dieses Unentschieden kostete BVB in der Titelrennen-Phase wertvolle Punkte.

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Anhänger des BVB dürfen sich auf zwei entscheidende Partien freuen. Neben dem Revierderby im Dezember steht das Spiel gegen Mainz 05 im Free-TV zum Jahresauftakt an. Die Wiederbegegnung mit Schalke 04 verspricht daher emotionale Höhepunkte.

Harry Kane trifft auf Niclas Füllkrug

Ein weiteres Top-Spiel ohne Pay-TV-Hürde ist das Match von Mainz 05 zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr. Sat.1 zeigt diese Partie live. Die Spielpause zwischen den beiden Free-TV-Highlights dauert weniger als drei Wochen.

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Die Begegnung findet in der Allianz Arena auf Werder Bremen statt. Das Spiel verspricht ein Spitzenspiel zu werden, da die Norddeutschen aktuell nur drei Punkte hinter dem Rekordmeister liegen. Im Fokus steht dabei das Duell zwischen Harry Kane und Niclas Füllkrug.

Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane trifft auf den Nationalspieler aus Bremen. Sat.1 überträgt die traditionelle Begegnung zwischen den Münchnern und den Bremern live und frei empfangbar. Diese Konstellation erhöht die internationale Aufmerksamkeit auf das Spiel erheblich.

2. Bundesliga Termine bis Januar

Auch für die 2. Bundesliga stehen die Ansetzungen fest. Die Terminierung reicht bis zum 24. Januar. Zu den Höhepunkten zählen das Ostderby Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus. Ein weiterer wichtiger Termin ist das Spiel von Hertha BSC gegen den 1. FC Nürnberg.

Alle Spielpläne sind über einen Link abrbar. Die weiteren Spieltage werden kurz vor Weihnachten angesetzt. Fans können sich somit auf eine intensive Fortsetzung der Saison freuen. Die Planung der Pausenzeiten ermöglicht eine kontinuierliche Unterhaltung.