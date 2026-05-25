Bundesliga: Göppingen vs. HSV, Hüneburg verlässt den Verein, Kretzschmar und Lassen im Fokus

Christian Hüneburg verlässt den finanzgeschüttelten Verein nach nur 21 Monaten, Stefan Kretzschmar und Jacob Lassen im Fokus, Niklas Herberger macht Bundesliga-Debüt mit drei Toren, Torwart Kristian Saeveras mit 17 Paraden.

Bundesliga eine Pleite gegen FRISCH AUF! Göppingen — 28:34! Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass Geschäftsführer Christian Hüneburg (50) den finanzgeschüttelten Verein nach nur 21 Monaten schon wieder verlassen wird.

Hintergrund soll unter anderem Unzufriedenheit im Sponsoring sein. Wer Nachfolger wird, ist noch offen. Handball-Ikone Stefan Kretzschmar als Dyn-Experte zur aktuellen HSV-Situation: "Ich finde, dein HSV ist ein sympathischer Verein. Mit interessanten Spielern, wo es den Leuten einfach gut geht.

Also, man ist gerne hier in Hamburg. Und findet’s gut. Die Stadt findet man gut, den Verein findet man gut. Aber man merkt hier nicht so den absoluten Druck.

Man kann sich hier gut entwickeln unter Torsten Jansen. Aber die Frage steht: Was ist denn dann der nächste Schritt für Hamburg? Oder ist man einfach so, wie man ist, und bleibt da, wo man ist?

"Die Göppinger sind jetzt seit fünf Spielen in Folge unbesiegt, nehmen nach einer 16:13-Pausenführung die Gastgeber in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit ordentlich auseinander. In den ersten rund zwölf Minuten gelingt dem HSV nur ein einziger Treffer. Der Umzug der Hamburger in die Barclays Arena zahlt sich nicht aus. Nur 4165 Zuschauer sind dabei.

Der Saison-Minusrekord hier waren bisher 4870 Fans aus dem Oktober 2025 gegen den VfL Gummersbach. Dyn-Kommentator Lennart Wilken-Johannes: "Kuriose Kulisse. Weil hier nix los ist. Sind ja auch tropische Temperaturen draußen, noch hier in Hamburg.

" Dyn-Experte Kretzsche über den Hamburger Jacob Lassen: "Ich find den auch überragend als Handballer. Man soll ja – keiner weiß das besser als ich – nicht viel ins Optische reininterpretieren. Er sieht manchmal so aus, als wenn er direkt aus dem Bett kommt. Kann ja auch eine gewisse Lässigkeit sein, die man damit ausstrahlt.

Manchmal muss man bei Jacob Lassen auch überlegen, ob das im Dänischen vielleicht auch lässig ausgesprochen wird.

" Göppingens Niklas Herberger macht bei seinem Bundesliga-Debüt drei Tore. Torwart Kristian Saeveras kommt auf 17 Paraden. HSV-Trainer Torsten Jansen: "Unsere Wurfquote war unterdurchschnittlich. Da gewinnst du im Normalfall kein Spiel mit.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesliga Göppingen HSV Christian Hüneburg Stefan Kretzschmar Jacob Lassen Niklas Herberger Torsten Jansen Kristian Saeveras

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shafiq Nandja: Bundesliga-Premiere und Einwechslung in Leverkusen, Karriere-Ziel Bundesliga-Mannschaft von Borussia MönchengladbachShafiq Nandja, ein Innenverteidiger aus dem Hamburger Nachwuchs, hat seine Bundesliga-Premiere und ein Debüt in Leverkusen gefeiert. Er sieht sich in der Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach als großes Vorbild und möchte dort seine Karriere fortsetzen.

Read more »

FC Eilenburg-Trainer Oswald bindet sich für ein weiteres Jahr an den VereinKarsten Oswald, der Trainer des FC Eilenburg, bindet sich für mindestens ein weiteres Jahr an den Verein. Obwohl er den Abstieg in die Oberliga nicht mehr verhindern konnte, zeigte er großes Engagement und passen hervorragend zu unserem Verein. Seine Bilanz mit neun Spielen, fünf Unentschieden und vier Niederlagen spricht jedoch für sich. In der kommenden Saison wird es darum gehen, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.

Read more »

'Anneliese' soll nicht sterben: So kämpft ein Verein gegen den Verfall seiner MühleBaujahr 1860: Die Windmühle in Brockel ist eine alte Dame - mit einer paar Gebrechen. Ehrenamtliche wie Tischlermeister Jan-Hendrick Dittmer wollen sie vor dem Verfall retten. Dittmer liebt alte Maschinen.

Read more »

„Schaue nicht auf den Verein“: Spanien ohne Profis von Real Madrid bei der WMMit Jungstar Lamine Yamal, aber ohne Spieler von Real Madrid geht Europameister Spanien bei der Fußball-WM auf die nächste Titeljagd. Nationaltrainer Luis

Read more »