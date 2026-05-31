Bundesliga-Halbfinale: Bayern und Alba Berlin gewinnen dramatische Spiele

Die Basketball-Bundesliga-Halbfinals bieten am Wochenende Hochspannung. Die FC Bayern München drehen im Schlussviertel ein lange verlorenes Spiel gegen Bonn und gewinnen 83:78. Alba Berlin setzt sich klar mit 105:86 gegen Bamberg durch und führt in der Serie. Trainer Svetislav Pesic äußert sich zur statistischen Überlegenheit der Bonner.

Die Basketball - Bundesliga erlebte am Wochenende zwei hochdramatische Halbfinal-Partien, die allesamt bis in die letzten Sekunden offen waren. Im ersten Spiel setzten sich die FC Bayern München gegen die Telekom Baskets Bonn mit 83:78 durch, nachdem sie lange Zeit deutlich zurückgelegen hatten.

Im zweiten Halbfinale gewann Alba Berlin deutlich mit 105:86 gegen die BMB365 Bamberg Baskets und übernahm damit die Führung in der Best-of-Five-Serie. Die Bayern zeigten im Schlussviertel eine atemberaubende Leistung und drehten eine Acht-Punkte-Rückstand in einen Sieg. Acht Minuten vor Spielende lagen die Gastgeber noch mit zwölf Punkten zurück, doch dann starteten sie eine furiose Aufholjagd. Mit 33 Punkten im letzten Viertel sicherten sie sich den Erfolg vor 8.100 Zuschauern im SAP Garden.

Bayerns Trainer Svetislav Pesic zeigte sich nach dem Spiel beeindruckt von der Leistung beider Teams. Er räumte ein, dass ein Sieg der Baskets Bonn durchaus verdient gewesen wäre: "Sie haben das ganze Spiel dominiert. Am Ende haben wir eben irgendetwas mit unserer individuellen Qualität gefunden.

" Der 76-jährige Coach analysierte die Statistiken und wunderte sich über den Ausgang: "Sie hatten 71 Würfe, wir nur 58. Das heißt, sie haben 13 Würfe mehr genommen. Ich weiß nicht, wie sie nicht gewonnen haben. Das muss ich mir nochmal anschauen.

" Bei den Bonnern überwog nach der Niederlage die Enttäuschung über die verpassten Chancen. Joel Aminu sagte: "Wir waren drei Minuten lang nicht voll da und fokussiert. Das darf man sich gegen die Bayern eben nicht erlauben. In dieser Phase hat Andi Obst zwei Dreier getroffen und uns damit am Ende das Genick gebrochen.

" Andi Obst war es auch, der mit seinen entscheidenden Dreiern die Wende für Bayern einleitete. Die Serie geht nun am Montag mit dem zweiten Spiel weiter, das um 20.30 Uhr live bei Dyn übertragen wird. Im zweiten Halbfinal-Spiel dominierte Alba Berlin von Beginn an und sicherte sich einen deutlichen 105:86-Erfolg gegen Bamberg. Damit liegen die Berliner in der Best-of-Five-Serie jetzt mit 1:0 in Führung.

Besonders das zweite Viertel war maßgeblich für den Sieg verantwortlich, in dem Alba einen deutlichen Vorsprung herausspielte. Für die BMB365 Bamberg Baskets war es die erste Niederlage seit Anfang April. Mit diesem Sieg gewann Alba bereits das dritte von vier Saisonduellen gegen die Franken. Beide Ligaspiele hatten die Albatosse klar für sich entschieden, wodurch sie sich trotz identischer Bilanz den Heimvorteil in den Playoffs sicherten.

Nur im Pokalfinale hatte Bamberg das bessere Ende für sich. Auch diese Serie wird am Montag mit der zweiten Partie in der Max-Schmeling-Halle fortgesetzt. Alba-Nationalspieler Malte Delow blieb nach dem Sieg bescheiden: "Es bedeutet erst einmal nicht viel. Es ist schön, aber kaufen können wir uns davon nichts. Wir brauchen immer noch zwei Siege.





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