Ein detaillierter Vergleich aller 18 Heimtrikots der neuen Bundesligasaison. Von innovativen Designs des FC St. Pauli bis zur klassischen Eleganz des FC Bayern München.

Die Heimtrikots der 18 Bundesligisten für die neue Spielzeit sind inzwischen alle bekannt und haben ihre ersten Einsätze bereits hinter sich. Neben zwei Rückkehrern gibt es dabei mit der SV Elversberg auch einen Neuling, der erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen wird. Die Präsentation der neuen Sportbekleidung markiert den Start einer neuen Ära, in der sowohl etablierte Traditionen als auch moderne visuelle Trends eine zentrale Rolle spielen.

SV Elversberg und die neuen Akteure

Die SV Elversberg traut sich mit dem ersten Bundesligatrikot ihrer Vereinsgeschichte zu wenig. Das schwarz-weiße Schachbrettmuster mit goldenen Akzenten ist insgesamt in Ordnung, aber nicht mehr als das. Als Aufsteiger in die Bundesliga versucht der Verein, sich optisch in die Liga zu integrieren, doch das Design fällt nicht als absoluter Highlight aus. Es bleibt bei den etablierten Vereinsfarben treu, wobei die Nadelstreifen ein nettes Detail darstellen. Besonders im Vergleich zu den Trikots in den vergangenen Jahren ist dieses Design ein großer Schritt nach vorne, im Vergleich zur Konkurrenz kommt man aber weiterhin eher schlecht weg.

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Auch andere Neulinge oder Teams mit Wechseln fallen auf. Ein Verein, der den Weiß-Anteil in seinem Trikot deutlich reduziert hat, präsentiert ein Oberteil, das niemandem weh tut, allerdings auch nicht wirklich begeistern kann. Die Akzente im Hintergrund können diesen neutralen Eindruck auch nicht wirklich verbessern. Ein anderer Verein kommt leicht besser weg als sein rheinhessischer Kontrahent, auch weil die Elemente des Stadiondachs besser integriert sind. Im Vergleich zum sehr ähnlichen Oberteil aus der Saison 2023/24 stellt das Trikot allerdings einen Rückschritt dar.

Designentscheide: Wagnisse und Rückkehr zum Klassischen

Ein bestimmtes Muster, dessen oberer Teil an das Dach der Veltins Arena angelehnt sein soll, wirkt nicht wirklich passend, ebenso wenig der Übergang in das Schachbrettmuster. Es ist ein Trikot, dass sich viel getraut hat, aber mit seinen Ideen nicht vollends überzeugen kann. Ein anderer Verein setzt im Vergleich zu den Vorjahren auf einen dunkleren Look. Bei genauerer Betrachtung wirken die unterschiedlichen Streifenarten und deren Verteilung aber etwas zu wild, um weiter oben zu stehen. Ein klassischer Verein kehrt mit seinem neuen Heimtrikot zum klassischen Streifen-Look zurück. Die nach unten breiter werdenden Streifen und der ohne Übergang abgeschnittene Oberteil sind aber gewöhnungsbedürftig. Das Muster, das unten am Trikot zu sehen ist, wirkt auch eher deplatziert.

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Ähnlich wie bei den Farben von Schalke 04 kann man beim Design des Heimtrikots des VfB Stuttgart aufgrund des Brustrings recht wenig falsch machen. Der Punkte-Übergang der Ärmel irritiert etwas, dafür ist der Brustring selbst im Vergleich zur vergangenen Saison wieder schlicht gehalten. Im Vergleich zu den experimentellen Designs der letzten Plätze bleibt das Heimtrikot der TSG Hoffenheim eher schlicht. Die abstrakt dargestellte Hirschstange aus dem Hoffenheimer Ortswappen ist ein netter Touch, der Tradition und Moderne verbindet, ohne zu überfrachten.

Tradition trifft Innovation: Top-Teams im Fokus

Einer der Aufsteiger in der Relegation hat sein neues Heimtrikot in Schwarz gehalten. Das Design wirkt zusammen mit den blauen Linien und grauen Akzenten im Hintergrund stimmig und macht nichts falsch. Ein anderer Verein kommt klassisch und schlicht daher. Das rot-weiße Trikot ohne Akzente oder sonstige Details kommt in diesem Trikotjahrgang äußerst gut weg und überzeugt durch zeitlose Eleganz. Ein Verein in seinem zweiten Bundesligajahr nach dem Aufstieg setzt auf einen deutlich weniger gewagten Look. Ähnlich wie der 1. FC Köln dominiert die Farbe weiß, die grauen Akzente und blauen Streifen runden das Trikot solide ab.

Borussia Dortmund trennt sich im Vergleich zu den Vorjahren zum Großteil von der Farbe Schwarz. Dabei herausgekommen ist ein schlichtes Trikot, dass sich wirklich sehen lassen kann. Manchmal ist weniger einfach mehr. Die Fans des FC Bayern München haben sich nach einem klassischen Heimtrikot gesehnt, und genau das haben sie auch bekommen. Die dunkelrote Streifenoptik passt perfekt zum restlichen Rot-Ton, ebenso gelungen sind die goldenen Akzente am Ärmel und am Kragen. Dieses Design trifft den Nerv der Fans und setzt einen klaren optischen Maßstab in der Liga.

Spitzenreiter im Trikot-Wettbewerb: St. Pauli und Gladbach

Der FC St. Pauli hat sich an dem Design von Borussia Mönchengladbach in der Saison 2024/25 orientiert und damit das vierte starke Trikot in Folge hingezaubert. Die grauen und dunkelgrünen Akzente sind sehr gelungen, auch die Zentrierung von Wappen und Ausrüster passen. Ein Trikot, dass keine Wünsche offen lässt, dominiert die Bewertungen. Es gelingt dem Verein, seine Identität visuell stark herauszuarbeiten, ohne dabei in Klischees zu verfallen.

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Ein anderer Verein steht souverän an der Spitze. Die Marmor-Optik, die die historischen Wurzeln der Stadt aufgreifen soll, ist wirklich gelungen. Die Grün-, Gold- und Rot-Töne am Kragen und am Ärmel veredeln das Trikot weiter. Dass der Ausrüster, die Trikotsponsoren und das Vereinswappen in einer Farbe gehalten sind, vervollständigt den tollen Gesamteindruck. Diese Kohärenz in der Gestaltung hebt das Trikot deutlich von der Masse ab und bietet ein Vorbild für zukünftige Designs in der Bundesliga.