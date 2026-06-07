Bundesliga: HSG Wetzlar rettet sich in letzter Sekunde

Die HSG Wetzlar hat sich in der Bundesliga in letzter Sekunde gerettet, als der Konkurrent GWD Minden gegen den sicheren Absteiger SC DHfK Leipzig verlor. Wetzlar ging zwar mit 30:31 gegen Meister SC Magdeburg unter, aber dank des Leipzigsieg gegen Minden ist die Mannschaft punktgleich mit Minden und hat das bessere Torverhältnis.

Bundesliga rettet sich die HSG Wetzlar! Gegen Meister SC Magdeburg geht das Spiel zwar mit 30:31 (17:17) verloren, doch Konkurrent Minden verliert ebenfalls! So ist es für Wetzlar ein verrücktes Rettungs-Déjà-vu!

Denn: In der Spielzeit 2006/07 war die Ausgangslage für die HSG fast identisch. Wetzlar kämpfte am letzten Spieltag gegen den Abstieg, bezwang den SC Magdeburg dramatisch mit 30:29 und blieb in der Liga. Heute ist der SCM aber Meister und reist mit der unglaublichen Serie von 12 gewonnenen HBL-Spielen in Folge an. Den letzten Sieg gegen den SCM gab es 2019.

Wetzlar geht als Sechzehnter ins letzte Spiel und ist punktgleich mit Verfolger und Konkurrent GWD Minden, hat aber das bessere Torverhältnis. Minden trifft auf den sicheren Absteiger SC DHfK Leipzig. Je nachdem, wie sich Minden gegen den sicheren Absteiger Leipzig schlägt, könnte Wetzlar gegen Meister Magdeburg sogar einen Sieg brauchen! Und Wetzlar beginnt stark.

Immer wieder hat die HSG in den Anfangsminuten die Chance, mit zwei Toren wegzuziehen. Die Chancen nutzen sie aber nicht. So kann Magdeburgs Top-Werfer Omar Ingi Magnusson (29) per Siebenmeter zur ersten SCM-Führung seit langem treffen, scheitert aber am Torwart-Giganten Andreas Palicka (39). Wir fressen zu viele Gegenstöße, ruft Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert (44) seiner Mannschaft wenig später zu.

Vorne ist es nicht genügend Intensität. Nach einer Viertelstunde hält Palicka auch den nächsten Siebenmeter, dieses Mal scheitert Matthias Musche (33) am Schweden. Es bleibt beim 9:9. Doch auch SCM-Keeper Matej Mandic (24) meldet sich: Er hält bockstark gegen Dominik Mappes (31) und trifft dann selbst ins leere HSG-Tor zum 10:10.

Schon jetzt ist es ein echter Krimi! Beide Seiten gehen mal in Führung, aber niemand zieht weg. Mit 17:17 geht es in die Pause. Wetzlars Niklas Theiß (22) in der Halbzeit bei Dyn: Wir bringen das auf die Platte, was wir uns vorgenommen haben.

Bis jetzt können wir zufrieden sein. Da Leipzig im Parallelspiel deutlich mit 19:14 gegen Minden führt, wäre die HSG zu diesem Zeitpunkt auch kommende Saison sicher erstklassig. Nach dem Seitenwechsel geht Wetzlar erstmals mit zwei Toren (19:17) in Führung, bevor der SCM jedoch einen 3:0-Lauf hinlegt. Wetzlars Leichtigkeit scheint jetzt etwas zu schwinden.

Parallel verkürzt Minden gegen Leipzig, es gibt ein Finale Furioso. Magdeburg zeigt wahren Sportsgeist und hängt sich voll rein, obwohl es für den Meister um wenig geht. Schlussendlich gewinnt der SCM mit 31:30 und beendet die Saison mit nur einer Niederlage. Wetzlar hingegen rettet sich dank Leipzigs Sieg gegen Minden





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