Die deutsche Liga hat Punkte gesammelt, bleibt aber hinter England zurück. Der UEFA-Koeffizient entscheidet über Startplätze in der Champions League 2027/28.

Die deutsche Bundesliga hat in der aktuellen Berechnung des UEFA-Länderkoeffizienten wichtige Punkte gewonnen, muss sich jedoch weiterhin in der Spitze geschlagen geben. Die Klubs der Liga sicherten sich am Donnerstag die maximal mögliche Punktzahl für ihre Begegnungen, da alle Spiele gewonnen wurden. Dennoch bleibt ein deutlicher Abstand zu England bestehen, während der Vorsprung vor der türkischen Süper Lig nur noch marginal ausfällt.

Punktestand nach dem Donnerstag in der Champions League

Derzeit liegt die Bundesliga im Ranking der UEFA auf dem dritten Platz, knapp vor Spanien und vor der Türkei, die auf dem fünften Rang notiert sind. Dieser Stand drohte zuvor ins Wanken zu geraten, als die deutschen Teams in der Champions League zuvor nur einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbuchen konnten. Durch die aktuellen Erfolge hat sich die Lage jedoch stabilisiert. Die Position in der Rangliste ist von entscheidender Bedeutung, da sie darüber bestimmt, welche beiden Ligen einen zusätzlichen Startplatz für die Champions League in der Spielzeit 2027/28 erhalten.

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Differenzen zu England und anderen europäischen Ligen

Der Vorsprung der englischen Premier League ist aktuell schon deutlich ausgeprägt. Mit insgesamt neun Klubs sind die Engländer in den drei europäischen Wettbewerben stark vertreten. Fünf dieser Teams spielen in der Champions League, der Veranstaltung, in der ab der K.-o.-Phase die meisten Punkte für das Ranking erspielt werden können. Unter den großen europäischen Ligen ist die Bundesliga somit zurzeit die zweitbeste Leistungserbringerin.

Im Vergleich dazu belegt Italiens Serie A den siebten Platz. Spaniens La Liga rangiert sogar nur auf dem achten Platz, obwohl Real Madrid als einziges Team in der Champions League bislang alle Partien gewann. Auch der FC Barcelona sowie Betis Sevilla haben in der Gruppenphase bereits zwölf Punkte gesammelt. Der große Rückstand Spaniens resultiert primär aus dem schwachen Abschneiden der spanischen Mannschaften in den kleineren Wettbewerben Europa League und Conference League.

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Rechtliche Grundlagen und Bonuspunkte im Detail

Die Berechnung des Koeffizienten folgt strengen Regeln. Alle Unentschieden ab der Ligaphase bringen einen Punkt, während Siege ab dieser Phase zwei Punkte wert sind. Siege in der Qualifikation zählen nur mit einem halben Punkt, Bonuspunkte gibt es zudem für jede erreichte Runde ab dem Achtelfinale. Für die Tabellenersten in der Ligaphase gibt es zwölf Punkte in der Champions League, sechs in der Europa League und vier in der Conference League. Die Plätze dahinter erhalten abgestufte, weniger Punkte. Bei Sieg oder Niederlage in der K.-o.-Phase gilt das Ergebnis nach 90 oder 120 Minuten; Elfmeterschießen fließen nicht ein.

Da die Punkte durch die Anzahl der gestarteten Klubs geteilt werden, wirkt sich die Anzahl der Startplätze auf den Wert pro Punkt aus. Deutschland startete mit sieben Teams, wobei ein Punkt eines Klubs 0,143 Punkte für das Ranking bedeutet. Für England ist jeder erspielte Punkt nur etwa 0,111 Punkte wert, da sie mehr Teams stellen. Spanien mit acht Teams bekommt 0,125 Zähler pro Punkt. Wenn Klubs ausscheiden, ändert sich diese Rechnung nicht. Aktuell würden Real Sociedad San Sebastian und Celta Vigo nach aktuellem Stand nicht einmal die Zwischenrunde als eines der besten 24 Teams erreichen.