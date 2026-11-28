Bundesliga: Köln feiert Tor-Party gegen Elversberg
Der 1. FC Köln wie im Rausch: Dank einer furiosen Offensivleistung haben die Kölner klar gegen Aufsteiger SV Elversberg gewonnen.
Der 1. FC Köln wie im Rausch: Dank einer furiosen Offensivleistung haben die Kölner am Samstagnachmittag klar gegen Aufsteiger SV Elversberg gewonnen und sich den Frust aus den letzten Wochen von der Seele geschossen.
Nach zuvor fünf sieglosen Bundesliga-Spielen gewann der FC erstmals wieder. Beim 5:0 war Stürmer Marius Bülter mit drei Toren Kölns Matchwinner.
Auch Nationalspieler Said El Mala traf doppelt und sorgte als unermüdlicher Antreiber für Ekstase auf den Rängen.
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