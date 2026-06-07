Bundesliga: Lucas Krzikalla verlässt den SC DHfK Leipzig nach 15 Jahren

Lucas Krzikalla, ein Rechtsaußen des SC DHK Leipzig, verlässt den Verein nach 15 Jahren. Er wurde als sechster Spieler in die Leipziger "Hall of Fame" aufgenommen und bekam keinen neuen Vertrag. Der Klub-Legende, mit Freund Christian liiert, wird vermutlich zu ihm nach München gehen.

Bundesliga . Neun Spieler werden nicht mehr dabei sein, wenn der Klub die direkte Mission Wiederaufstieg in Angriff nimmt. Die wurden nach dem Spiel in der Quarterback Immobilien Arena nach dem Abpfiff gefeiert und verabschiedet.

Wobei ein Abschied besonders emotional war. Rechtsaußen Lucas Krzikalla (32), 15 Jahre im Klub, bekam keinen neuen Vertrag. Eine in Fankreisen umstrittene Entscheidung. Die werden nun künftig zumindest sein XXL-Trikot mit der Rückennummer 8 unter dem Hallendach hängen sehen.

Denn Krzikalla wurde als sechster Spieler in die Leipziger "Hall of Fame" aufgenommen. Krzikalla konnte die Tränen bereits vorm Spiel im Interview mit Dyn nicht zurückhalten. Er stand gegen Minden noch einmal auf der Platte, erzielte drei Tore und wurde von Geschäftsführer Karsten Günther nach emotionalen Bildern auf dem Videowürfel in seiner Laudatio gewürdigt: "Wenn es jemanden gibt, den man als Vorbild für immer alles geben bezeichnen kann, dann bist du das.

Es hat dich zu einem Aushängeschild des SC DHfK werden lassen. Der SC DHfK Leipzig wird dich immer im Herzen tragen.

" Als sein Trikot enthüllt wurde, gab es tobenden Applaus in der Halle. Krzikalla mit tränenerstickter Stimme: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Emotionen überwiegen. Ich bin einfach happy, Teil dieser Geschichte gewesen zu sein.

Ich bin mir sicher, dass es nächstes Jahr wieder eine Aufstiegsfeier in dieser Halle geben wird und ich versuche, dabei zu sein. Ich liebe euch. Vielen Dank für alles!

" Die Klub-Legende, mit Freund Christian liiert, wird vermutlich zu ihm nach München gehen. Da gibt es auch ein neues spannendes Handballprojekt





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