Bundesliga Meisterkampf: Wann der BVB das Titelziel offen ausspricht

Bayern und der BVB sind nach 8 Spielen mit je 18 Punkten gleichauf. Im BILD-Podcast geht es um die Frage, ab wann Dortmund offen vom Titel spricht.

Im Bundesliga Meisterkampf liegen der FC Bayern München und Borussia Dortmund aktuell gleichauf. Beide Clubs haben nach 8 Spielen jeweils 18 Punkte auf dem Konto. Dank der besseren Tordifferenz steht der FC Bayern in der Tabelle vor dem BVB.

Das Thema wurde im neuen BILD-Podcast 'Dortmund Insider' besprochen. Dort stellte sich die Frage, ab wann sich Borussia Dortmund öffentlich mit dem Titelziel auseinandersetzt. Die Diskussion drehte sich vor allem um die Haltung der Vereinsführung.

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Warum der BVB das Titelziel lange verschweigt

Michael Makus, BILD-Sportchef West, kritisierte im Podcast die Zurückhaltung des Vereins. Er betonte, dass ihn dieses Thema schon lange begleite. Aus seiner Sicht sollte Borussia Dortmund klar sagen, ob der Club Meister werden wolle oder nicht.

Makus argumentierte, dass eine positivere Einstellung dem Team helfen könnte. Nach seiner Einschätzung setze sich eine solche Haltung psychologisch fest. Die Chefetage in Dortmund sieht das jedoch offenbar anders.

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Die Position der Dortmunder Vereinsführung

Laut Michael Makus will sich die Vereinsspitze von Borussia Dortmund nicht vor März öffentlich mit dem Titelziel befassen. Frühestens ab dem 30. Spieltag soll sich das ändern. Dies gelte allerdings nur, falls der BVB dann noch in Schlagdistanz zur Spitze liegt oder sogar Tabellenführer ist.

Jörg Weiler, BVB-Chefreporter, äußerte sich ebenfalls zu einem möglichen Titelkampf. Er sagte sinngemäß, dass der BVB sicher nicht zu den Clubs gehöre, die einen Titelkampf ablehnen würden. Weiler würde sich über einen solchen Verlauf sehr freuen. Ein Titelkampf im März wäre nach seiner Einschätzung das Größte für die Bundesliga.

Michael Makus stimmte Weiler in diesem Punkt zu. Er bezeichnete die Aussage des BVB-Chefreporters als richtig.

Seltene Ausnahmen im Titelrennen der letzten Jahre

In den letzten sieben Jahren gab es laut der Diskussion nur zwei Ausnahmen, in denen der Meistertitel nicht an den FC Bayern ging. Die erste Ausnahme betrifft die Saison 2023/24. In dieser Spielzeit sicherte sich Bayer 04 Leverkusen die Meisterschaft, während der FC Bayern nur auf Platz drei landete, hinter dem VfB Stuttgart.

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Die zweite Ausnahme ist die Saison 2022/23. Borussia Dortmund und der FC Bayern beendeten diese Spielzeit punktgleich. Die Münchner wurden aufgrund der besseren Tordifferenz Meister, ähnlich wie es derzeit wieder der Fall ist.