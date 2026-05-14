Bundesliga-Meisterschaft: Fans-Party abgesagt, interne Meisterfeier im Festsaal

Nachdem das letzte Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln die Meisterschale übergeben wurde, feierte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany die 35. Deutsche Meisterschaft. Doch die in den vergangenen Jahren beliebte Fest mit den Fans entfällt, da die große Paulaner-Party mit knapp 2.000 eingeladenen Fans kurzfristig abgesagt wurde. Stattdessen wird das Titel-Team die Fans nicht wie bei den Meisterfeiern 2019 oder 2022 die Meisterschale auf der Bühne präsentieren, sondern nach der Ankunft mit dem Bus direkt in den Festsaal zur Party mit Mannschaft, Trainerstab, Betreuern, Familien und geladenen VIP-Gästen gehen.

Nachdem das letzte Bundesliga -Spieltag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky und hier im BILD-Liveticker) die Meisterschale übergeben wurde, feierte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany (39) die 35.

Deutsche Meisterschaft im Anschluss mit Familien und Freunden auf dem Rasen – und mit den traditionellen Weißbierduschen. Nach der Meister-Zeremonie in der Allianz Arena ging es für die Stars weiter zur internen Meisterfeier im großen Festsaal des „Paulaner am Nockherberg“ im Münchner Stadtteil Au. Dort wird dann noch mal so richtig auf den seit mehreren Wochen fixen Titel angestoßen. Doch die in den vergangenen Jahren beliebte Fest mit den Fans entfällt!

Nach BILD-Informationen musste die große Paulaner-Party mit knapp 2.000 eingeladenen Fans im Biergarten des Brauerei-Geländes kurzfristig abgesagt werden. Der Grund sind die schlechten Wettervorhersagen: In München soll es am Samstagabend laut Wetter.de mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent regnen. Damit würde die Fan-Party total ins Wasser fallen.

Das Titel-Team wird deswegen den Fans nicht wie bei den Meisterfeiern 2019 oder 2022 die Meisterschale auf der Bühne präsentieren, sondern nach der Ankunft mit dem Bus direkt in den Festsaal zur Party mit Mannschaft, Trainerstab, Betreuern, Familien und geladenen VIP-Gästen gehen. In der Location fand neben vielen Meisterfeiern im Februar 2025 auch die 125-Jahr-Feier des deutschen Rekordmeisters statt. Eine große Fan-Sause steht aber weiterhin: Auf dem Marienplatz steigt einen Tag später (17. Mai) die Meisterfeier!

Ab 12.30 Uhr geht es los. Gegen 13 Uhr wird Neu-Oberbürgermeister Dominik Krause (35/Grüne) den Deutschen Meister im großen Festsaal des Rathauses empfangen. Anschließend präsentieren Harry Kane (32/55 Saisontore) & Co. die Schale auf dem Rathausbalkon. Sollte der Deutsche Meister am 23.

Mai in Berlin den DFB-Pokal im Endspiel gegen den VfB Stuttgart (20 Uhr/ARD, Sky) holen, dürfte es dann wohl noch eine weitere Titel-Party für die Männer geben. Die Frauen sind am Montag (18. Mai) ab 15 Uhr im Münchner Rathaus eingeladen





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