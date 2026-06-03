Bundesliga: Minden schlägt Leipzig und zwingt Entscheidung über den Abstieg

Minden und Leipzig stehen sich im letzten Spieltag gegenüber, wobei beide Teams in dieser Saison am schlechtesten performt haben. Minden gewinnt mit 34:30 und zwingt die Entscheidung über den Abstieg.

Bundesliga ! Da stehen sich am Sonntag im letzten Spieltag die zwei Teams gegenüber, die in dieser Saison bisher am schlechtesten performt haben. Der Letzteempfängt den Vorletzten GWD Minden .

Beide Teams spielten am Mittwochabend nicht wie Absteiger. Minden sorgt mit einem 34:30 gegen den THW Kiel gar für eine Sensation, Leipzig verliert beim TBV Lemgo Lippe knapp mit 28:30. Für uns ist es ein Endspiel, sagt Mindens Kapitän Malte Donker (28, nächste Saison in Stuttgart) vorm Anpfiff bei Dyn. Wir brauchen ein Tor mehr und können uns dann auf das Spiel in Leipzig freuen.

So geht GWD auch ins Spiel. Das Tempo ist hoch, die Abwehr aggressiv. Absetzen kann sich allerdings kein Team, 10:10 steht es nach 15 Minuten. Kurz vor der Pause kassiert Mindens Daniel Astrup Pedersen allerdings Rot.

Er hatte Kiels Supertalent Rasmus Ankermann seine rechte Pranke ins Gesicht geknallt. Der musste benommen und mit blutiger Nase von der Platte geführt werden. Minden zur Pause knapp 16:17 hinten. Ein 3:0-Lauf bringt Minden nach der Pause in Front.

Und der Vorsprung wird leidenschaftlich verteidigt. Am Ende steht ein 34:30 für den Aufsteiger, der nach 20 Jahren wieder mal den kriselnden Rekordmeister schlägt und die Entscheidung über den Abstieg noch einmal vertagt. Die Konstellation: Verliert Mitkonkurrent Wetzlar (hat wie Minden ebenfalls 17 Punkte) am Donnerstag in Hamburg, gibt es gar ein Zitterfinale am letzten Spieltag. Dann muss Wetzlar am Sonntag gegen den SC Magdeburg und Minden eben in Leipzig ran.

Mindens Tom Bergner: Es war eine unglaublich geile Leistung. Jetzt gucken wir mal, was am Donnerstag passiert und haben vielleicht unser Endspiel am Sonntag. So ein Abstieg tut sehr, sehr weh, sagt Leipzigs Torwart Domenico Ebner vorm Spiel gegen seinen künftigen Klub TBV Lemgo Lippe. Aber: Es gilt, bis zum Schluss alles zu geben





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