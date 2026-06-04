Bundesliga mit 33:32 bei FRISCH AUF! Göppingen

Der Siegtreffer zum ersten Auswärtssieg in dieser Saison am vorletzten Spieltag fällt wenige Sekunden vor Schluss durch ein Mega-Talent. Trainer Misha Kaufmann provoziert den Youngster Linus Schmid (19) in der Crunchtime.

Die Bundesliga hat am vorletzten Spieltag einen aufregenden Auswärtssieg in Göppingen erzielt. Der Siegtreffer fiel wenige Sekunden vor Schluss durch ein Mega-Talent, als Trainer Misha Kaufmann den Youngster Linus Schmid (19) direkt angesprochen hatte.

Kaufmann hatte Schmid in der Crunchtime provokant als 'keinen Statist' bezeichnet und ihn aufgefordert, auf das Tor zu gehen. Schmid ließ seinen Coach jedoch nicht im Stich und tankte sich in der Mitte gegen zwei Gegenspieler durch, um den Ball zum 32:32 zu vollstrecken. Die letzte Minute war vorbei, bevor Schmid den entscheidenden Freiwurf zum 33:32 traf. Die Gäste feierten ihren Matchwinner und die Göppinger Fans im Publikum nickten anerkennend





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Bundesliga FRISCH AUF! Göppingen Misha Kaufmann Linus Schmid Siegtreffer

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