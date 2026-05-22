Bundesliga-Nationalmannschaft: Bundestrainer spricht über Fitness, Teamarbeit und Comeback von Manuel Neuer

Der Bundestrainer spricht über die Bedeutung der Fitness, die Rolle des Teams und den möglichen Einfluss von Leroy Sane auf die Startelf. Er betont auch die Bedeutung von Nadiem, Leon Goretzka und Kai Havertz sowie die Herausforderungen bei der Auswahl der 26 Spieler für die Weltmeisterschaft.

Das Team ist der Kern. Von allen Spielern kommt die Botschaft zurück, dass wir das beste Team sein müssen. Die Fitness wird ein wichtiger Faktor, aber wir müssen als Team funktionieren.

Generell ist eine zentrale Achse immer wertvoll, aber es bringt nichts, jetzt über Stammplätze zu sprechen. Die Quote in 2026 war zu wenig, bei uns hat er in den letzten vier Spielen aber fünf Scorer gesammelt. Leroy wird kritisch diskutiert, aber er hat eine extrem hohe Anerkennung in der Mannschaft. Ich könnte 15 Leute nennen, die eine extrem enge Bindung zu ihm haben.

Die nicht so gute Quote im Verein kann dazu führen, dass er vielleicht nicht beginnt. Mit Leon Goretzka und Kai Havertz haben wir schon Spieler, die kopfballstark sind. Dazu die wuseligen Dribbler, die auch mal eine Box bespielen können, wie Lennart Karl. Bei Tim Kleindienst war das Thema natürlich die Verletzung.

Ich hätte ihn gerne dabei gehabt, aber das konnten wir nicht machen. Beiwar es die Quote, die nicht gut genug war. Da müssen wir schauen. Es war sehr schwer, einen der Anderen Zuhause zu lassen.

Nadiem ist ein Spieler, den ich schon sehr lange kenne. Er braucht keine Anlaufphase, er ist wie ein Elektromotor. Er ist immer emotional, er will immer gewinnen, er ist immer am Limit. Er wird Einsatzzeiten kriegen, da bin ich mir sicher.

Der Bundestrainer sieht seine Mannschaft bereit für das Turnier. Ich sehe uns gerüstet. Die Situation vor der Heim-EM war ähnlich. Da waren wir gegen eine Top-Nation wie.

Maxi hat deutlich mehr in der Rückrunde gespielt als Karim. Auch er hat gut reagiert auf die Absage. Man versucht sich, Szenarien zu malen, wen will man dann einwechseln? Maxi verkörpert mit seiner Mentalität sehr viel.

Man muss kontern und wenn man kontert, dann braucht man jemanden, der sich die Lunge aus dem Leib rennt. Er verkörpert so ein bisschen die deutsche Mentalität. Er hätte es sich natürlich verdient gehabt, dabei zu sein. Aber die Anderen (David Raum und Nathanlie Brown) natürlich auch.

Mit meiner Kommunikation bin ich fein, allerdings räumte er ein: Man kann retroperspektiv immer Dinge besser machen. Das Optimum wird man nie erreichen. Das ist etwas Anderes als unsere. Die Heatmap ist da schon nah am eigenen Tor.

Er hat eine große Zukunft vor sich. Ich bin kein Freund von Erwartungshaltungen. Wir wollen alle den selben Erfolg haben. Jamal kam zuletzt immer besser in Fahrt und er hat immer noch genügend Zeit.

Aber selbst bei 95 Prozent ist er einer der außergewöhnlichsten Spieler, die dieser Planet hat. Felix hat gut gearbeitet und gute Stabilität bekommen. Im letzten Spiel hat er 90 Minuten geschrubbt, das hat er sehr gut verkraftet. Er ist ein Top-Spieler, der alles mitbringt, einer der Besten der Welt zu sein.

Das war eine interne Kommunikation. Wir haben im März schon ein Treffen mit Manu gehabt, da habe ich Oli informiert. Das war ein Schlag für ihn, aber er hat es super aufgenommen. Der Bundestrainer zieht vor dem Hoffenheim-Keeper den Hut.

Baumann habe sich extrem committed. Neuer habe eine Aura, etwas, das ihn umgebe. Baumann sei eine 1B-Lösung. Alle haben sich sportlich qualifiziert und passen menschlich prima zusammen. Wir sind froh, dass wir diese 26 Spieler ausgewählt haben





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesliga-Nationalmannschaft Teamarbeit Fitness Manuel Neuer Leroy Sane Nadiem Leon Goretzka Kai Havertz Teamauswahl Weltmeisterschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barrierefrei Reisen, japanische Regionalflughäfen, Bedeutung von Luftfrachtairliners+ Magazin 20/2026 über Barrierefrei Reisen, japanische Regionalflughäfen, Bedeutung von Luftfracht

Read more »

BGH über Bericht zu Parteispenden: Die Bedeutung der LückeEin Institut hat über einen sächsischen Bauunternehmer und seine Spende an die AfD berichtet – aber nicht über seine Spende an die CDU. Der klagt.

Read more »

Basler Kantonalbank: Private Vorsorge gewinnt an Bedeutung - viele handeln erst kurz vor der PensionBasler Kantonalbank / Schlagwort(e): Studie Private Vorsorge gewinnt an Bedeutung - viele handeln erst kurz vor der Pension 21.05.2026 / 10:30 CET/CEST Immer mehr Menschen

Read more »

Bundesliga-Nationalmannschaft: Bundestrainer spricht über Fitness, Teamarbeit und Comeback von Manuel NeuerDer Bundestrainer spricht über die Bedeutung der Fitness, die Rolle des Teams und den möglichen Einfluss von Leroy Sane auf die Startelf. Er betont auch die Bedeutung von Nadiem, Leon Goretzka und Kai Havertz sowie die Herausforderungen bei der Auswahl der 26 Spieler für die Weltmeisterschaft.

Read more »