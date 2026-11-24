Die Bundesliga führt ab der Saison 2029/30 eine zusätzliche Anstoßzeit am Samstag um 20:30 Uhr ein. Dies soll die TV-Einnahmen steigern, erfordert aber Umbaumaßnahmen im Spielplan.

Die Deutsche Fußball Liga und der Zuschauermarkt stehen vor einer signifikanten strukturellen Veränderung, die den Spielplan für die kommende Zukunft neu definiert. Ab der Spielzeit 2029/30 soll eine weitere Anstoßzeit etabliert werden, die primär auf den Samstagabend um 20:30 Uhr angesetzt ist. Diese Neuerung zielt darauf ab, das Programm an ausgewählten Spieltagen deutlich zu intensivieren und den Markt für Fernsehsender attraktiver zu gestalten.

Einführung einer neuen Samstag-Top-Show

Nach Berichten der Sportzeitung Sport Bild plant der Fußball-Bundesliga-Vorstand, ab dem Start des neuen Medienrechtezyklus ein zusätzliches Topspiel in den Spielplan aufzunehmen. Dieses spezielle Match wird um 20:30 Uhr angepfiffen und ersetzt das etablierte Hauptspiel um 18:30 Uhr nicht, sondern wird parallel dazu ausgetragen. Die Liga will diese neue Zeitfenster-Struktur jedoch nicht permanent implementieren, sondern beschränkt sie auf fünf bestimmte Spieltage pro Saison, um die Belastung der Clubs und Fans zu regulieren.

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Strategische Planung für mehr TV-Einnahmen

Der Haupttreiber hinter dieser Initiative ist die Erwartung steigender finanzieller Einnahmen durch die Platzierung von Inhalten in der sogenannten Primetime. Bei einer Zusammenkunft der 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga im vergangenen Oktober in Frankfurt wurde dieser Vorschlag bereits positiv besprochen. Auch das Liga-Präsidium unter der Leitung von Hans-Joachim Watzke hat der Konzeptänderung bereits seine Zustimmung erteilt, was die Umsetzung wahrscheinlicher macht.

Anpassungen im Sonntagsspielplan

Um den Raum für das zusätzliche Samstagabend-Spiel zu schaffen, müssen andere Termine im Kalender verschoben oder gestrichen werden. Konkret sieht der Entwurf vor, dass an vier der betroffenen Spieltage, an denen drei Sonntagsspiele geplant sind, das um 19:30 Uhr angesetzte Match entfällt. Dieses Spiel war ursprünglich eingeführt worden, um Vereine zu entlasten, die donnerstags im Europapokal antreten, da die Montagsspiele abgeschafft wurden. Analysen zeigten jedoch, dass aktuell elf statt der erhofften 15 Spiele als Entlastung dienen.

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Spezieller Fall am Osterwochenende

Der fünfte Spieltag, an dem das neue Format zum Einsatz kommt, unterscheidet sich von den regulären Wochenenden. Hierbei handelt es sich um das Osterwochenende, bei dem aufgrund kirchlicher Regeln kein Spiel am Karfreitag stattfinden darf. Daher muss an diesem spezifischen Datum die Struktur angepasst werden, um das 20:30-Uhr-Spiel im Samstagprogramm zu integrieren, ohne gegen zeitliche oder feiertagsbedingte Beschränkungen zu verstoßen.

Folgen für die 2. Bundesliga

Die Änderung hat direkte Auswirkungen auf das Unterhaus, da die geplante Anstoßzeit am Samstag um 20:30 Uhr mit dem Topspiel der 2. Bundesliga kollidieren würde. Aus diesem Grund fällt das Samstagabend-Match in der zweiten Liga auf den fünf ausgewählten Spieltagen komplett weg. Stattdessen wird die Anzahl der Freitagsspiele in der 2. Bundesliga von zwei auf drei erhöht, um das Programm auszugleichen und die Übertragungsrechte logistisch sinnvoll zu verteilen.