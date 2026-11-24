Die Bundesliga strebt ab der Saison 2029/30 fünf Top-Spiele samstags um 20:30 Uhr an. Steffen Merkel und die Ligaleitung wollen so Zuschauerzahlen und TV-Einnahmen steigern.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat einen ambitionierten Plan für die Zukunft der Bundesliga vorgelegt, der die TV-Sendezeiten ab der Saison 2029/30 grundlegend verändert. Geschäftsführer Steffen Merkel treibt die Initiative voran, um mit fünf zusätzlichen Samstagabend -Spielen die Unterhaltungswertigkeit und die Zuschauerzahlen zu maximieren. Dieser Schritt soll die Liga als ernstzunehmende Konkurrenz zu etablierten Unterhaltungsformaten positionieren und ein breites familiäres Publikum ansprechen.

Kernkonzept für die TV-Rechteperiode

Der Vorschlag sieht vor, dass fünfmal pro Saison ein Topspiel samstags um 20.30 Uhr ausgestrahlt wird. Dieses neue Format ergänzt das bestehende Topspiel um 18.30 Uhr, das weiterhin bei Sky läuft. Ziel ist es, ein sogenanntes "Fußball-Lagerfeuer" zu schaffen, das die ganze Familie vor den Bildschirmen bindet. Steffen Merkel, der als treibende Kraft hinter dieser Initiative gilt, sieht darin eine logische Weiterentwicklung der Produktpräsentation. Die 36 Profiklubs haben den Entwurf bei einem Treffen Anfang Oktober in Frankfurt bereits positiv aufgenommen.

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Stakeholder und Finanzierung

Die Zustimmung des Liga-Präsidiums unter der Leitung von Hans-Joachim Watzke liegt bereits formal vor. Die Motivation hinter diesem Schritt ist finanziell getrieben: Attraktive Begegnungen in der besten Sendezeit versprechen hohe Zuschauerzahlen, was direkt zu zusätzlichen Television-Einnahmen führt. Diese Einnahmen sind nicht nur für die Bundesliga relevant, sondern sollen sich auch auf die quersubventionierte 2. Bundesliga auswirken. Die Liga-Analysen gehen davon aus, dass steigende TV-Erlöse der ersten Liga letztlich auch dem Unterhaus zugutekommen werden.

Umsetzung und Spielplan-Struktur

Die Umstrukturierung der Spielzeiten erfolgt ohne Streichung der vorhandenen Samstagskonferenz. Stattdessen werden vier Sonntagsspiele um 19.30 Uhr sowie eine Freitagspartie, die nicht am Karfreitag stattfinden darf, auf den Samstagabend verlegt. Dies führt zu einem ungewöhnlich langen Fußball-Samstag. Ab 15.30 Uhr starten die Konferenzspiele, gefolgt vom Topspiel um 18.30 Uhr und dem neuen Highlight um 20.30 Uhr. Fans können so rund sieben Stunden Bundesliga am Stück verfolgen, inklusive der 2. Bundesliga-Spiele ab 13 Uhr sogar bis zu neunereinhalb Stunden.

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Auswirkungen auf Zweitliga und Zuschauer

Auch die 2. Bundesliga ist von den Veränderungen betroffen. Das dortige Topspiel, das bisher samstags um 20.30 Uhr lief, rutscht fünfmal pro Saison auf den Freitagabend. Dadurch können ab 18.30 Uhr statt bisher zwei nun drei Zweitliga-Partien angesetzt werden. Gleichzeitig entfallen vier Spiele der Bundesliga von der bei Auswärtsanhängern unbeliebten Anstoßzeit am Sonntag um 19.30 Uhr. Ursprünglich diente dieser Termin der Regeneration nach Europapokalspielen, doch die Liga hält elf statt bisher fünf Entlastungsspiele für ausreichend.

Zukünftige Schritte und TV-Rechte

Das "Aktuelle Sportstudio" des ZDF könnte ebenfalls profitieren, da es bei diesen fünf Partien die Highlights von zwei statt einem Topspiel als erster Sender im Free-TV zeigen dürfte. Die rechtlichen und strategischen Hürden müssen noch genommen werden. Ende 2026 oder Anfang 2027 wird das Konzept beim Bundeskartellamt eingereicht. Bis Ende 2027 wird die Genehmigung erwartet, bevor die neuen Regelungen in der Saison 2029/30 in Kraft treten können.