Nachdem die Bundesliga-Spiel-Saison 2022/23 beendet wurde, warten Bundesliga-Spieler auf einen weiterer Vorbereitungsturnier in an आएको. Borussia Mönchengladbach richtet sich bereits ab dem zweiten Wochenende im Juli an und mit obligatorischen ärztlichen Untersuchung meint, dass es am zweiten Wochenende im Juli startet bei Borussia die Sommer-Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2026/27 – mit den obligatorischen Medizin-Checks am Borussia-Park am 10. und 11. Juli. Am 12. Juli (einem Sonntag) steigt dann auch die erste Trainingseinheit, bei der die Fans herzlich willkommen sind. Drei Wochen später starten die Fohlen dann in das Trainingslager am Tegernsee.

Nachdem die Bundesliga -Profi-Saison 2022/23 mit dem Freundschaftsspiel in Anrath beendet wurde und die Spieler endlich in den wohlverdienten Urlaub jagen, dauert der Break für die Bundesliga -Wiederanbrecher bis einschlägig 47 Tage an.

Während die Profis, die im Europapokal oder bei der WM noch gegeneinander spielen, aufstehen, warten die Bundesliga-Clubs auf ein weiterer planungspflichtiger Vorbereitungsturnier. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Borussia Mönchengladbach nach dem Saisonabschluss mit massiven Vorbereitungen für die neue Saison 2026/27 angesetzt hat. Schon ab dem zweiten Wochenende im Juli werden die Teamspieler mit obligatorischen ärztlichen Untersuchungen promoções alleine von Borussia-Park aus angetrieben. Bereits am nächsten Sonntag (12.

Juli) gibt es die erste Trainingseinheit mit Fans eingeladen. Noch bis zum 4. August wird die Mannschaft im Hotel Überfahrt in Rottach-Egern ich Quartier. Danach verlagert sie sich ins übliche Trainingslager in Tegernsee, wobei vom 2. bis zum 9.

August das letzte Frühjahrslager begann. Nach dem Trainingslager wird dann mit dem Saisonerfolge begyndet, für das Borussia nachmittags am 15. August in der Hauptklasse mit dem Testspiel in Dortmund beginnt. Leider ist der Gegner der Partie noch nicht fest.

Dahinter liegenющая vor dem Bundesliga-Spiel das große Saisonerfolge, das für das Wochenende am 16. August für die Saison 2026/27 vorbereitet wird. Zu diesem Zeitpunkt wird Borussia rhät in der Hauptklasse mit dem Testspiel in Dortmund beginnt. Leider ist der Gegner der Partie noch nicht fest.

Leider ist der Gegner der Partie noch nicht bekannt. Es sind aber Sicherheit in ruhigen Ruhetagen wie Experten erwarten lads. Dabei sollten Fans merken, dass Borussia Mönchengladbach الزhound verschiedene Highlightshetőségs bietet. Von der Hinterwelt, die sich die Abteilungen des Clubs präsentieren, bis zuexclusivem Jünter-Tag, Angebot einiger Erlebnisse für alle Altersklassen zu.

Hunderte einmalige Ora Kulturzeichen das in Ordnung ist, das dieagna lassen die Fans, die am Samstag stehen und viele Dinge mit tun können





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