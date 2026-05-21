Bundesliga Relegation 2026/27: Wolfsburg trifft Paderborn im Entscheidungsspiel

Die letzte Aufstiegsrunde der Saison 2026/27 steht an. Nachdem Paderborn den Endspurt mit einem 2:0 Sieg abschloss und Nürnberg ein 3:3 Unentschieden gegen Hannover erzielte, entscheidet das Hinspiel der Relegation gegen Wolfsburg über den letzten Bundesliga-Platz. Das Spiel wird am 21. Mai 2026 um 20:30 Uhr live im Free‑TV und im Stream übertragen.

Am letzten Spieltag der Saison 2026/2027 entscheiden die letzten Ergebniss im deutschen Profifußball über das endgültige Tabellenbild. Wer den letzten Aufstiegsplatz in die Bundesliga erhält, steht noch offen.

Der SC Paderborn konnte sein Finale mit einem klaren 2:0 gegen den SV Darmstadt gewinnen und damit seine Chancen stärken. Gleichzeitig verlängerte ein 3:3 Unentschieden zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 das Drama, denn durch das späte Ergebnis blieb die Relegationszone bis zur letzten Minute offen. Nun entscheidet das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn, welcher Verein die begehrte Aufwärtskarte ergattert.

Laut den Regularien bekommt das Team mit der kürzeren Erholungsphase das Rückspiel im eigenen Stadion, weshalb das Hinspiel in der Arena von Wolfsburg ausgetragen wird





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