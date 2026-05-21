Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn - Letzte Entscheidungen im Profifußball in Deutschland

Das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn findet in Wolfsburg statt. Das Rückspiel wird im heimischen Stadion des SC ausgetragen. Das Team mit der kürzeren Erholungspause darf das Rückspiel austragen.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?

Paderborn gewann sein letztes Spiel mit 2:0 gegen Darmstadt. Doch erst durch den 3:3-Ausgleich des 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 vier Minuten vor Schluss ging die Relegationstür für den SC auf den letzten Metern noch auf. Zur Bundesliga kommt es also zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn.

Da das Team mit der kürzeren Erholungspause das Rückspiel im heimischen Stadion austragen darf, findet das Hinspiel in Wolfsburg statt. Läuft die Bundesliga-Relegation heute live im Free-TV? Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen.

Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung. Wer zeigt das Hinspiel der Bundesliga-Relegation VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn heute live im Pay-TV? Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.

Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de. Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen. Bundesliga-Relegation heute live: Wo gibt's einen Liveticker zum Hinspiel VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn?

Datum und Uhrzeit: 21. Mai 2026; 20:30 Uhrgibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn





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