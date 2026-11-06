Bundesliga rutscht in UEFA-Ranking ab

Die Bundesliga verliert im UEFA-Ranking nach Spieltag 4 den zweiten Platz. Deutschland fällt auf Rang vier zurück, bleibt aber im Kampf um CL-Startplätze konkurrenzfähig.

Die deutsche Bundesliga erleidet einen deutlichen Rückschlag in der laufenden UEFA-Saisonwertung. Nach Abschluss des vierten Spieltags muss die Liga einen Platz im Ranking einräumen und rutscht nun auf den vierten Rang ab. Dieser Schritt gefährdet vorerst die Chancen auf einen zusätzlichen Startplatz für die Champions League.

UEFA-Punktevergabe nach Spieltag 4

Die aktuelle Punktestandssituation zeigt eine klare Verschiebung der Machtverhältnisse in Europa. England hält sich an der Spitze der Saisonwertung mit einem Vorsprung von 9,166 Punkten. Portugal hat sich deutlich verbessert und belegt nun den zweiten Platz mit insgesamt 8,900 Zählern.

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Belgien folgt direkt hinter Portugal mit 8,400 Punkten. Deutschland hat durch die Ergebnisse der letzten Runde wertvollen Boden verloren und liegt nun an vierter Stelle. Der Abstand zu den direkten Konkurrenten bleibt jedoch überschaubar, was die Situation für die deutschen Klubs noch nicht hoffnungslos macht.

Punktesammlung Portugals und Belgiens

Portugal profitierte massiv von den Ergebnissen der letzten Runde. Die portugiesischen Mannschaften erzielten vier Siege und ein Remis. Dieser Leistungspalette entsprechen insgesamt 1,800 zusätzliche Punkte für die Saisonwertung.

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Jeder einzelne Sieg trägt 0,400 Punkte zur Gesamtsumme bei. Das verbleibende Unentschieden beschert den portugiesischen Teams weitere 0,200 Zähler. Diese Bilanz ist ausschlaggebend für den Aufstieg auf den zweiten Platz im aktuellen Ranking.

Auch Belgien überzeugte auf internationaler Bühne erheblich. Drei Siege und zwei Unentschieden für die fünf beteiligten Teams summieren sich zu 1,600 Punkten. Dadurch überholten die belgischen Vereine die deutsche Liga im direkten Vergleich.

Deutsche Ergebnisse und Berechnungssystem

Die Bundesliga konnte mit drei Siegen und einem Remis ebenfalls positive Ergebnisse vorweisen. Dennoch führte das spezielle Berechnungssystem der UEFA zu einem geringeren Punktestand. Die deutschen Klubs erhielten dafür nur 0,998 Punkte gutgeschrieben.

Diese Diskrepanz zwischen erzielten Ergebnissen und Punkten ist der Hauptgrund für den Rückfall im Ranking. Trotz des Rückfalls auf Platz vier ist im Rennen um die beiden zusätzlichen Startplätze für die Champions-League-Saison 2027/28 noch alles möglich.

Ausblick und Zukunftsaussichten

Der Rückstand auf Belgien beträgt lediglich 0,115 Punkte. Dieser Margin ist vergleichsweise gering und bietet der Bundesliga noch realistische Chancen, die Position zu verteidigen oder zurückzugewinnen. Ein deutlicheres Problem stellt der Abstand zu Portugal dar.

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Portugal liegt mit einem Vorsprung von 0,615 Zählern bereits etwas deutlicher vor Deutschland. Ein potenzieller Vorteil für die Bundesliga ergibt sich aus der Anzahl der teilnehmenden Vereine. Insgesamt sieben deutsche Teams sind in den Europapokal-Wettbewerben vertreten.

Je länger die Mannschaften in ihren Wettbewerben vertreten bleiben, desto mehr Gelegenheiten bieten sich, weitere Punkte zu sammeln. Das Erreichen der K.-o.-Runden dürfte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Diese Struktur ermöglicht es deutschen Klubs, im weiteren Saisonverlauf noch aufzuholen.

Internationale Vergleichslage

Nicht nur Deutschland hat im europäischen Vergleich mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch Frankreich bleibt bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück. Marseille und Monaco konnten in den letzten Spielen zwar Siege feiern, dies reicht jedoch nicht für eine höhere Platzierung.

Für die französischen Vertreter reicht die aktuelle Leistung derzeit lediglich zum zehnten Platz in der UEFA-Saisonwertung. Dies unterstreicht, wie hart der Wettbewerb um die Punkte ist. Die Punktezahl von 10 zeigt, dass Frankreich im Mittelfeld festgefahren ist und sich schwer tut, gegen die Spitzenteams aufzuschließen.