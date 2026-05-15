Bundesliga-Saison 2025/26: Letzte Spieltag und spannende Entscheidungen

Die Bundesliga-Saison 2025/26 steht vor dem Ende. Der 34. und letzte Spieltag steht an, an dem alle 18 Mannschaften parallel um 15.30 Uhr antreten. SPORT BILD verrät, wie Sie live vor dem TV und im Stream mit dabei sind. Besonders spannend ist der Bundesliga-Eklat! Eintracht verfolgt Riera. Auch im Kampf um die Champions- und Conference League ist noch alles offen. VfL Wolfsburg drückt auf Rang 16 den direkten Abstieg an. Heidenheim steht auf Platz 17 und ist zu Hause gegen Mainz gefordert. Für die Hamburger gilt: Ein Sieg muss her. Gleichzeitig darf der FCH nicht gewinnen, oder der Sieg der Kiezkicker muss höher ausfallen. Auf Platz vier hat die Qualifikation zur Champions League in der eigenen Hand. Dahinter folgt Hoffenheim, die darauf angewiesen sind, dass die Schwaben nicht gewinnen oder man durch einen hohen Sieg das bessere Torverhältnis aufweist. Leverkusen hat nur noch Außenseiterchancen, da beide Teams vor ihnen verlieren müssen. Das Rennen um Platz sieben bestreiten ebenfalls drei Teams. Freiburg hat alles in der eigenen Hand, könnte sich mit einem Europa-League-Sieg die Woche darauf sogar noch für die Königsklasse qualifizieren. Dahinter folgen punktgleich.

Die Bundesliga -Saison 2025/26 steht vor dem Ende. Der 34. und letzte Spieltag steht an, an dem alle 18 Mannschaften parallel um 15.30 Uhr antreten. SPORT BILD verrät, wie Sie live vor dem TV und im Stream mit dabei sind.

Besonders spannend ist der Bundesliga-Eklat! Eintracht verfolgt Riera. Die Übertragung beginnt um 13.30 Uhr, der Anpfiff ertönt zwei Stunden später. Auch im Kampf um die Champions- und Conference League ist noch alles offen.

VfL Wolfsburg drückt auf Rang 16 den direkten Abstieg an. Heidenheim steht auf Platz 17 und ist zu Hause gegen Mainz gefordert. Brisant: Alle drei Teams sind vor dem letzten Spieltag punktgleich. Die besten Karten, den direkten Abstieg zu umgehen, haben die "Wölfe" mit einem um drei Treffer besseren Torverhältnis.

Wolfsburg könnte sogar ein Remis reichen, wenn der FCH verliert. Für die Hamburger gilt: Ein Sieg muss her. Gleichzeitig darf der FCH nicht gewinnen, oder der Sieg der Kiezkicker muss höher ausfallen. Auf Platz vier hat die Qualifikation zur Champions League in der eigenen Hand.

Dahinter folgt Hoffenheim, die darauf angewiesen sind, dass die Schwaben nicht gewinnen oder man durch einen hohen Sieg das bessere Torverhältnis aufweist. Leverkusen hat nur noch Außenseiterchancen, da beide Teams vor ihnen verlieren müssen. Das Rennen um Platz sieben bestreiten ebenfalls drei Teams. Freiburg hat alles in der eigenen Hand, könnte sich mit einem Europa-League-Sieg die Woche darauf sogar noch für die Königsklasse qualifizieren. Dahinter folgen punktgleich





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