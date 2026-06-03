Bundesliga-Saison 2025/26: Rekordzuschauerzahlen bei Bayern und Dortmund

Die Bundesliga-Saison 2025/26 war in den Fernsehzahlen ein voller Erfolg. Der FC Bayern München verfolgten im Schnitt 1,03 Millionen Zuschauer, wobei 29 Spiele bei Sky und fünf bei DAZN übertragen wurden.

Die Bundesliga - Saison 2025/26 war in den Fernsehzahlen ein voller Erfolg. Der FC Bayern München verfolgten im Schnitt 1,03 Millionen Zuschauer, wobei 29 Spiele bei Sky und fünf bei DAZN übertragen wurden.

Die Zuschauerzahlen der 306 Erstligaspielen wurden von SPORT BILD analysiert. Es gab drei Bewertungen: Die Tabelle mit allen Spielen unabhängig von der Anstoßzeit zeigte den FC Bayern München mit 537.000 Zuschauern an, gefolgt von Köln mit 518.000 und Frankfurt mit 487.000. Auf den hinteren drei Plätzen landeten Hoffenheim mit 258.000, Augsburg mit 247.000 und Schlusslicht Heidenheim mit 207.000. Bei diesen Zahlen spielte jedoch eine große Rolle, wann die Klubs antreten.

Partien ohne parallel laufende Begegnungen, wie am Freitagabend, Samstagabend oder am Sonntag, hatten automatisch höhere Zuschauerzahlen. Um ein objektiv Bild der TV-Fanzahlen der Klubs zu bekommen, wurden zwei weitere Bewertungen erstellt. Diese Saison liefen erstmals die vier bis fünf Einzelübertragungen bei Sky ohne eine gleichzeitige Sky-Konferenzschaltung. Diese gab es bei DAZN.

Wer also Sky-Kunde war, entschied sich für das Einzelspiel, das ihn am meisten interessierte. In dieser 15.30-Uhr-Sky-Tabelle führte wieder der FC Bayern München mit 713.000 Zuschauern an, gefolgt von Dortmund mit 504.000. Doch hier war Stuttgart mit 318.000 Dritter vor Köln mit 296.000 und dem HSV mit 291.000. Augsburg war mit 139.000 Letzter.

Da aber nicht alle Teams zu dieser Anstoßzeit gegen die Quotengaranten Bayern und Dortmund antreten, wurden diese für die 'wahre Quotentabelle' rausgerechnet. So bekam man das klarste Bild, wer die meisten Fans hat. Hinter Bayern und dem BVB kam hier der HSV mit 275.000 Zuschauern. Dahinter lagen Köln mit 265.000, Stuttgart mit 259.000 und Frankfurt mit 235.000.

Die letzten Drei waren Heidenheim mit 113.000, Augsburg mit 109.000 und Hoffenheim mit 108.000. Die niedrigste Zuschauerzahl gab es am 13. Spieltag bei Heidenheim gegen Freiburg auf Sky mit 20.000. Der Saisonrekord im Pay-TV wurde beim 'Klassiker' zwischen Dortmund und Bayern am 24.

Spieltag mit 2,45 Millionen erzielt. Es zählten lineare Übertragungen plus Streaming. In der 2. Liga war der Quotenmeister in die Bundesliga aufgestiegen.

Schalke 04 lag hier mit im Schnitt 405.000 Zuschauern bei Sky auf Platz eins. Das war mit Abstand der beste Wert. Dahinter folgten Hertha BSC mit 285.000, Nürnberg mit 243.000, Düsseldorf mit 230.000, Kaiserslautern mit 214.000 und Hannover mit 212.000. Hier waren die Konferenzzahlen proportional eingerechnet.

Das beste Einzelspiel auf Sky war Schalke gegen Düsseldorf, als am 32. Spieltag der Aufstieg klargemacht wurde, mit 592.000 TV-Zuschauern. Dieses lief parallel auch im Free-TV bei Nitro, wo noch einmal 1,15 Millionen einschalteten. RTL und Nitro übertrugen insgesamt 33 Top-Spiele am Samstagabend: elf bei RTL mit im Schnitt 1,22 Millionen Zusehern und 22 bei Nitro mit 556.000. Den Top-Wert für RTL erzielte Kaiserslautern gegen Schalke mit 1,73 Millionen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesliga Saison 2025/26 Zuschauerzahlen Bayern München Dortmund RTL Nitro Pay-TV Streaming

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fairplay-Tabelle der Bundesliga 2025/26: FC Augsburg sorgt für unrühmliche BestmarkeWelcher Bundesliga-Klub hat während der Saison 2025/26 die meisten Karten gesammelt? Und welcher die wenigsten? Die Fairplay-Tabelle gibt Aufschluss.

Read more »

NBA-Playoffs 2025/26: Oklahoma City Thunder und Detroit Pistons führen in ihren ConferencesDie NBA-Saison 2025/26 läuft und die Playoffs haben begonnen. Die Oklahoma City Thunder und die Detroit Pistons führen in ihren Conferences. In den Playoffs gilt das Prinzip 'Best of Seven', bei dem vier Siege benötigt werden, um in die nächste Runde einzuziehen. Die erste Runde hat begonnen und das Finale der Western Conference steht noch aus.

Read more »

Fredi Bobic ist wieder Top-Talker der Saison 2025/26Fredi Bobic ist der Top-Talker der Saison 2025/26. Der 54-jährige hat sich bereits in der Saison 2022/23 und 2023/24 durchgesetzt und setzt sich nun erneut durch. SPORT BILD wertet die größten bundesweiten Fußball-Talkformate aus und gibt einen Überblick über die Gäste aus dem Fußball.

Read more »

Fairplay-Tabelle der Bundesliga 2025/26: FC Augsburg sorgt für unrühmliche BestmarkeWelcher Bundesliga-Klub hat während der Saison 2025/26 die meisten Karten gesammelt? Und welcher die wenigsten? Die Fairplay-Tabelle gibt Aufschluss.

Read more »