Der FC Schalke 04 taumelt schweren Zeiten entgegen. Beim SC Paderborn erlebten die Königsblauen einen der schwärzesten Tage ihrer Bundesliga-Geschichte.

Der FC Schalke 04 taumelt schweren Bundesliga-Zeiten entgegen. Beim SC Paderborn bekamen die Königsblauen einen der schwärzesten Tage ihrer Bundesliga-Geschichte und verloren mit sage und schreibe 1:8 .

Torschützen für die turmhoch überlegenen Paderborner waren dreimal Stefano Marino , Jano ter Horst , Steffen Tigges , Deniz Zeitler , Gabriel Vidovic und Felix Götze . Für Schalke gelang Adil Aouchiche lediglich ein wenig Ergebnis-Kosmetik. Dem über weite Strecken desolat auftretenden Schalker Team stehen harte Zeiten bevor.

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Mit nur sieben Zählern aus elf Spielen liegt das Team auf dem Relegationsplatz. Und ausgrechnet jetzt steht am kommenden Wochenende das große Derby gegen Borussia Dortmund auf dem Programm. Bei bislang nur sechs erzielten Toren war bislang vor allem die Angriffsleistung als größte Baustelle ausgemacht worden. Die Nicht-Leistung in der Abwehrformation bereitet plötzlich viel größere Sorge.