Bundesliga-Schiedsrichter Ittrich: Messi hätte im WM-Spiel gegen Algerien Rot sehen müssen

Lionel Messi hatte im Spiel gegen Algerien in der 31. Minute den Kapitän der algerischen Mannschaft, Aissa Mandi, mit offener Sohle an der Wade erwischt. Der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat in einem Interview mit 'MagentaTV' die Ansicht geäußert, dass Messi bereits in der ersten Halbzeit eine Rote Karte hätte erhalten müssen. Er betonte jedoch, dass er nicht glaube, dass der Schiedsrichter aufgrund von Messis Status eine mildere Entscheidung getroffen hätte.

Der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich hat in einem Interview mit 'MagentaTV' die Ansicht geäußert, dass Lionel Messi im Spiel gegen Algerien bereits in der ersten Halbzeit eine Rote Karte hätte erhalten müssen.

Messi hatte in der 31. Minute Algeriens Kapitän Aissa Mandi mit offener Sohle an der Wade erwischt, was Ittrich als übermäßig hart bewertet.

'Für mich ist das eine Rote Karte', sagte Ittrich und verwies darauf, dass ähnliche Fouls in der Bundesliga bereits mit Rot bestraft wurden. Messi hatte zuvor das erste Tor des Spiels erzielt (17. ) und später zwei weitere Tore (60. /76.

), was ihn auf die gleiche Anzahl von WM-Toren wie Miroslav Klose brachte (je 16). Eine frühe Rote Karte hätte das Spiel deutlich verändert, so Ittrich. Er betonte jedoch, dass er nicht glaube, dass der Schiedsrichter aufgrund von Messis Status eine mildere Entscheidung getroffen hätte





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