Bundesliga: Spannende Situation in den Dreiergruppen

Die Bundesliga geht derzeit so spannend wie nie zu. Sechs Teams kämpfen in zwei Dreiergruppen um zwei Aufstiegsplätze, die am Ende die beiden Gruppensieger holen. Wer sich durchsetzt, ist zur Halbzeit dieser Spiele allerdings völlig offen.

Bundesliga geht es derzeit so spannend wie nie zu. Sechs Teams kämpfen in zwei Dreiergruppen um zwei Aufstiegsplätze, die am Ende die beiden Gruppensieger holen.

Wer sich durchsetzt, ist zur Halbzeit dieser Spiele allerdings völlig offen. Der EHV Aue holte sich in Gruppe 2 gegen den TV Gelnhausen mit 34:30 gerade den ersten Heimsieg. Zuvor wurde beim vermeintlichen Top-Favoriten TV Emsdetten knapp mit 31:32 verloren. Der wiederum hatte gegen Gelnhausen mit 29:31 das Nachsehen.

Bedeutet: Alle drei Klubs haben derzeit zwei Punkte. Aue ist durch das etwas bessere Torverhältnis, was auch am Ende den Ausschlag geben kann, derzeit Gruppenerster. Trainer Uwe Jungandreas: Es ist brutal spannend. Die handballerische Qualität wird am Ende wahrscheinlich eine geringere Bedeutung haben, als der Kopf.

Identisch die Lage in der Gruppe 1: Da siegte die HG Saarlouis 33:32 gegen den ASV Hamm-Westfalen. Der wiederum holte sich gegen MTV Braunschweig den Sieg (33:31). Weil Braunschweig ebenfalls knapp 34:33 gegen Saarlouis gewann, haben dort ebenfalls alle drei Teams 2:2 Punkte. Hamm ist derzeit aufgrund des um einen Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber Saarlouis vorn.

Interessant dabei: Saarlouis verspielte in Hamm einen zwischenzeitlichen Acht-Tore-Vorsprung. Das tut unheimlich weh, den Jungs, mir und den über 100 mitgereisten Fans, so Trainer Jörg Lützelberger. Wir bringen es am Ende nicht über die Ziellinie. Auch das ist Teil unserer Reise.

Wir müssen daraus lernen, weiter wachsen und unseren Weg gehen. Für Saarlouis geht es am 30. Mai in Hamm weiter. Emsdetten trifft am 31. Mai auf Gelnhausen. Die nächsten Herzschlag-Spiele





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