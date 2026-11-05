Bundesliga Spielplan: Bayern gegen Bremen am 18. Dezember im Free-TV

Der FC Bayern München empfängt Werder Bremen sechs Tage vor Heiligabend live im Free-TV. Auch das Revierderby und ein BVB-Spiel gegen Mainz 05 laufen frei empfangbar.

Fußballfans des FC Bayern München bekommen kurz vor Weihnachten ein besonderes Geschenk: Das Traditionsduell gegen Werder Bremen wird sechs Tage vor Heiligabend, also am 18. Dezember, im Free-TV übertragen. Das geht aus der Ansetzung der Bundesliga-Spieltage 12 bis 18 hervor, die die Bundesliga veröffentlichte.

Die Partie findet in der Allianz Arena statt, der Anstoß ist um 20.30 Uhr. Der Bundesliga-Spielplan sorgt damit für ein Spitzenspiel, das nach Angaben der Liga an alte Zeiten erinnert und den sogenannten Nord-Süd-Gipfel frei empfangbar macht.

Also read FC Bayern gegen Hertha BSC: RTL zeigt Pokal-Kracher im Free-TV

Revierderby auf Schalke am 6. Dezember

Das Revierderby kehrt ebenfalls zurück: Borussia Dortmund gastiert am Sonntag, 6. Dezember, um 15.30 Uhr beim FC Schalke 04. Die beiden Ruhrgebietsklubs trafen im März 2023 zuletzt aufeinander, damals endete die Begegnung mit 2:2.

Die Ansetzung zeigt, dass der Spielplan der Bundesliga auch in dieser Phase der Saison gezielt auf große Duelle setzt. Für Anhänger beider Vereine bedeutet das eine lange Vorlaufzeit, um Tickets, Anreise und Public-Viewing-Optionen zu planen.

Advertisement

Free-TV-Spiele des BVB und Winterpause im Januar

Auch die Fans von Borussia Dortmund können sich auf ein Spiel im Free-TV freuen. Am Freitag, 8. Januar, empfangen die Dortmunder um 20.30 Uhr den Gegner Mainz 05 zu Hause, und auch diese Partie überträgt Sat.1.

Es ist das erste Spiel nach der Winterpause, die nicht einmal drei Wochen lang andauert. Für Zuschauer ohne Pay-TV-Abo bedeutet das, dass der Jahresauftakt der Bundesliga ohne zusätzliche Kosten verfolgt werden kann.

Zweite Liga mit Ost-Kracher und Hertha BSC

Die genauen Bundesliga-Ansetzungen sind bis zum 24. Januar datiert. Damit steht den Anhängern ein verlässlicher Zeitplan für die kommenden Wochen zur Verfügung.

Auch Zweitliga-Fans können ihre Fahrten planen. Im Unterhaus stehen unter anderem der Ost-Kracher zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus sowie ein Gipfeltreffen mit Beteiligung von Hertha BSC auf dem Programm.

Advertisement

Wer Auswärtsfahrten organisiert, profitiert besonders von der frühen Veröffentlichung. Die feste Terminierung erlaubt es Fanklubs, Busse, Züge und Übernachtungen rechtzeitig zu buchen, bevor die Nachfrage steigt.