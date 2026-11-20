Die Bundesliga startet in den 10. Spieltag mit Kompanys Comeback. Bayer Leverkusen braucht Punkte, Union Berlin besiegt Leipzig und Hoffenheim trifft auf Frankfurt.

Der zehnte Spieltag der Fußball- Bundesliga steht kurz bevor und verspricht mehrere spannende Duellen und wichtige Personalentscheidungen für die Spitzen- und Mittelmannschaften. Bei den Bayern kehrt Trainer Vincent Kompany nach seiner Erkrankung an die Seitenlinie zurück, während die Mannschaft mit einigen Ausfällen im Angriff kämpfen muss. Andere Vereine wie Bayer Leverkusen und Union Berlin stehen unter Druck und müssen in dieser Runde ihre Form wiederfinden, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

Vincent Kompany und Bayern Personal

Vincent Kompany sitzt vier Wochen nach seinem Zusammenbruch aufgrund einer Hirnhautreizung wieder auf der Trainerbank des FC Bayern München. Der Coach stand am 23. Oktober kollabiert und war so schwer auf die linke Schulter gestürzt, dass diese ausgekugelt wurde. Nach der Operation und der medikamentösen Behandlung der Hirnhautreizung ist er seit Montag wieder auf dem Trainingsplatz aktiv und wird bei der Partie mit einer Armschlinge an der Seitenlinie stehen.

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Auch in der Spielerliste des FC Bayern München gibt es positive Nachrichten. Jamal Musiala ist acht Wochen nach seinem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel wieder bereit und soll nach Plan erste Spielminuten erhalten. Ebenfalls fit ist Sapoko Ndiaye, der sich kürzlich einer Blinddarm-Operation unterzogen hatte.

Trotz dieser Rückkehren bleibt die Offensive bei den Bayern personell schwach. Mit Dani Olmo (genannt Díaz, Bündelriss), Manuel Neuer (Sehnenteilriss), Zaydou Youssouf (genannt Saibari, Syndesmoseriss), Alphonso Davies (Faserriss) und Serge Gnabry (Oberschenkel) fallen vier Angreifer sowie der Torhüter aus. In der Abwehr könnte Jonathan Tah eine Alternative zu Minjae Kim sein, und Jonas Urbig vertritt erneut Kapitän Manuel Neuer im Tor.

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Druck bei Bayer Leverkusen und Union Berlin

Bayer Leverkusen muss nach dem Derby-Sieg in Köln mit einem 2:1 gegen Paderborn nachlegen. Ein Sieg ist für den Verein Pflicht, da man erstmals seit dem Topspiel gegen Freiburg am sechsten Spieltag wieder in Bestbesetzung antritt. Der Einsatz von Baack ist fraglich, da er sich im Training verletzte, und auch hinter der Frage steht, wer das Tor hütet.

Union Berlin muss sich dringend aus der Krise befreien, da man nach der letzten Länderspielpause nur mit viel Energie zurückkehrte und gegen Elversberg den ersten und einzigen Sieg holte. Mit RB Leipzig kommt ein Top-Gegner der Liga, gegen den ein kleiner Entwicklungsschritt aus den letzten Wochen nicht ausreichen wird.

RB Leipzig und Trainer Martin Demichelis waren mit viel Selbstvertrauen in die Länderspielpause gegangen und wollen den Trend nun auch bei Union fortsetzen. Bis zur Winterpause stehen acht Spiele in 28 Tagen und in drei Wettbewerben an. Entscheidende Wochen für RB Leipzig, nach denen man sehen wird, wie gut der Klub und der Trainerstab wirklich sind. Neil El Aynaoui ist fit zurückgekehrt, während Marc Guiu und Assan Ouédraogo weiterhin fehlen.

Eintracht Frankfurt und Hoffenheim Duell

Eintracht Frankfurt steckt noch nicht richtig vom Fleck und ist im Mittelfeld festgefahren. Seit über einem Jahr konnten die Hessen keine zwei Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen. Trainer Dino Toppmöller sucht nach Antworten, wobei die Hütter-Elf zumindest im vierten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen bleiben könnte, wenn alles nach Plan läuft.

Patrick Wimmer kehrt in den Kader zurück, während De Cat, Hajdari und Hranac weiterhin ausfallen. Conté, Daghim oder Pass könnten Optionen für die Startelf sein. Gegen Hoffenheim soll sich die Unkonstanz der Kraichgauer ändern, die nach einem schwachen Saisonstart sich zwar etwas gefangen haben, aber weiterhin instabil wirken.

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Hoffenheim Trainer Markus Gisdol steht unter Beobachtung, da die TSG Hoffenheim zurück in die Spur kommen muss. Gegen Frankfurt soll die Hütte-Elf die ersten Anzeichen von Beständigkeit zeigen, wobei auch hier die Personalie Baum als gesperrt und der mögliche Ausfall von Ebnoutalib durch Krankheit eine Rolle spielen könnten.

Köln, Dortmund und Freiburg Form

Bei den Bayern geht es für den FC Köln nur darum, nicht unterzugehen. Köln ist seit fast 14 Monaten ohne Auswärtssieg. Die wichtigen Spiele für den FC und die Job-Zukunft von Trainer Steffen Baumart kommen nach dem Bonusspiel beim Meister: Gegen Elversberg und in Augsburg muss der FC liefern, dazwischen in Kiel unbedingt die nächste Pokalrunde erreichen.

Obwohl Nicolas wieder fit ist, bleibt Oldie Batz (35) im Tor, Coach Blessin rasiert also seine Nummer 1! Honorat und Castrop sind wieder fit für die Startelf, dafür fehlen Leopold (Kreuzbandriss), Leszczynski (Meniskusriss), Kleindienst, Bolin und Hashioka (alle Faserrisse).

Der Dortmund-Kracher ist nur der Auftakt zu einem knallharten Programm, danach geht es nach Bremen und Leverkusen. Andrej Ilic wird wohl zum ersten Mal in dieser Saison in der Startfeld stehen, da Lustrinelli mehrfach erwähnt hat, wie sehr ihm der Stürmer fehlt.