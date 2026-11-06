Bundesliga-Spieltag: HSV, Mainz 05, Eintracht und BVB vor schweren Duellen

Vor dem Bundesliga-Wochenende stehen Hamburger SV, Mainz 05, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund vor Heimspielen oder Auswärtsaufgaben mit hohen Punktezielen.

In der Bundesliga stehen vor dem letzten Pflichtspiel vor der Länderspielpause mehrere Klubs unter Druck. Der Hamburger SV empfängt das Schlusslicht Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 muss gegen den FC Bayern München antreten, Eintracht Frankfurt reist zum SC Paderborn und Borussia Dortmund erwartet den Aufsteiger SV Elversberg. Die Vorschau zeigt, wo die Teams personell stehen und warum die Partien für Tabelle und Stimmung von Bedeutung sind.

Im Mittelpunkt steht der Hamburger SV, der zuletzt nur drei von zehn Heimspielen gegen Tabellenletzte gewann. Für Mario Vuskovic ist die Partie gegen Gladbach das letzte Spiel während seiner Dopingsperre. Eine Niederlage würde die vierte Pflichtspiel-Pleite in Folge bedeuten.

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Hamburger SV unter Druck gegen Gladbach

Der Hamburger SV muss im Volkspark gegen Borussia Mönchengladbach eine Serie stoppen, denn eine weitere Niederlage würde die Stimmung vor der Länderspielpause spürbar belasten. Die Verantwortlichen des HSV betonen, dass die Partie trotz der Tabellensituation nicht unterschätzt werden darf.

Beim Hamburger SV fallen wichtige Schlüsselspieler aus, darunter Remberg, Vieira und Nadir. Drei weitere angeschlagene Profis, Bornauw, Poulsen und Capaldo, mussten die gesamte Woche über behandelt werden und standen lange auf der Kippe.

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Zurück im Kader ist Diks, der drei Pflichtspiele verpasst hatte, weil er Vater eines zweiten Kindes geworden war. Auch Honorat und Itakura sind wieder fit. Kleindienst fehlt wegen eines Faserrisses, Leopold wegen eines Kreuzbandrisses und Leszczynski wegen eines Meniskusrisses. Nicolas, Kühn, Bolin und Hashioka fallen wegen Muskelverletzungen aus.

Mainz 05 gegen Bayern: Heimkrise als Hürde

Mainz 05 empfängt am Samstag den FC Bayern München, wobei die Mainzer ihre Heimkrise beenden wollen. Die Mannschaft hat zuhause erst einen Punkt geholt, drei Niederlagen kassiert und steht in der Heimtabelle auf dem letzten Platz.

Der FC Bayern kommt nach dem 2:0 in der Champions League bei Atletico Madrid nach Mainz. Die Münchner haben die Nullfünfer im Dezember 2024 zuletzt in der Bundesliga auswärts besiegt. Seitdem holte der Double-Sieger 22 Siege und kam auf fremden Plätzen achtmal nicht über ein Unentschieden hinaus.

Bei den Bayern fehlen Díaz wegen eines Bündelrisses, Saibari wegen eines Syndesmoserisses und Gnabry wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Musiala, der seit Donnerstag wieder im Teamtraining ist, steht noch nicht als Option zur Verfügung. Bei Mainz 05 ist Pieringer wegen einer Fußprellung fraglich, Tigges wäre die erste Alternative im Sturm, Baack dürfte den Vorzug vor Ulrich erhalten.

Eintracht Frankfurt will in Paderborn nachlegen

Eintracht Frankfurt will beim SC Paderborn den dritten Pflichtspielsieg in Folge feiern, nachdem die Mannschaft zuletzt zweimal mit 3:1 gegen den Hamburger SV gewonnen hatte. Trainer Adi Hütter muss wohl auf Mario Götze verzichten, der an einer Ohrenentzündung leidet.

Auch Kapitän Robin Koch steht nach einem Schlag aufs Knie auf der Kippe. Für den Abwehrchef entscheidet sich die Teilnahme in den kommenden Stunden. Bei der Eintracht fehlen zudem die gesperrten Posch wegen Gelb-Rot und Mwene wegen seiner fünften Gelben Karte.

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Der Verfasser der Vorschau erwartet trotz der Schwierigkeiten einen Sieg der Frankfurter. Er verweist auf drei Siege aus den vergangenen vier Pflichtspielen und sieht darin einen Beleg dafür, dass die Maßnahmen von Adi Hütter greifen. Ein Sieg könnte die Eintracht sogar auf einen internationalen Platz bringen.

Borussia Dortmund gegen Elversberg mit Rekordkulisse

Borussia Dortmund muss gegen den Aufsteiger SV Elversberg seinen starken Lauf fortsetzen, um im Rennen um die Bayern dranzubleiben. Das Team zeigt laut Vorschau kontinuierliche Entwicklungsschritte, und mehrere Schlüsselspieler stehen in Topform.

Jobe Bellingham wurde von Trainer Tuchel für die Nationalmannschaft Englands nominiert. Silva ist als Vertreter von Serhou Guirassy inzwischen ein Spielentscheider, Karetsas traf gegen Sevilla erstmals für den BVB und Gadou zählt zu den drittschnellsten Profis der Liga.

Der Elversberger Trainer Vincent Wagner ist ein langjähriger Anhänger des BVB. Er erwartet eine Hürde, die maximal hoch sei, sieht aber Chancen, die man nutzen wolle. Rund 8000 Fans reisen aus Elversberg nach Dortmund, was einen Vereinsrekord darstellt. Die Gemeinde zählt 7500 Einwohner.

Das 0:4 in Leipzig war für Elversberg ein Spiel mit ähnlichen Vorzeichen. In der ersten Halbzeit zeigte die SVE ihr wohl bestes Auswärtsspiel, bevor sie für ihren Mut gnadenlos bestraft wurde. Trotzdem will die Mannschaft nicht vom offensiven Spiel abrücken.