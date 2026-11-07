Bundesliga-Streit um Startzeit und Trauer um A2-Opfer: Energie Cottbus Trainer spricht klare Worte

Nach dem tödlichen Unfall auf der A2 in Braunschweig diskutieren Fans und Funktionäre um eine Verschiebung. Trainer Wollitz reagiert betroffen auf die Tragödie mit zwei Toten.

Am Freitagvormittag sorgte ein schweres Flugzeugunglück auf der Autobahn 2 für erhebliche Chaos im Straßenverkehr zwischen Braunschweig und Hannover. Dieser Unfall mit zwei Toten führte dazu, dass zahlreiche Zuschauer des Spiels zwischen Energie Cottbus und dem Gastgeber nicht pünktlich im Stadion eintrafen. Viele Fans waren im Stau stecken geblieben und verpassten den Anpfiff der Partie, die mit einem torlosen 0:0 endete. Der massive Verkehrskollaps war die unmittelbare Ursache für die zahlreichen leeren Plätze zu Beginn des Spiels.

Ursache für leere Plätze

Die Sperrung der Autobahn in Richtung Hannover blockierte die Hauptverkehrsader für die Reisenden. Zahlreiche Anhänger von Energie Cottbus waren auf dem Weg zum Stadion von den Staus betroffen. Die massiven Verkehrsprobleme führten dazu, dass viele Menschen den Beginn des Spiels verpassten. Die leeren Plätze zu Beginn waren daher kein Zeichen mangelnden Interesses, sondern direkte Folge der unglücklichen Umstände am Freitag.

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Diskussion um Verschiebung

Zwischenzeitlich stand eine Verlegung der Partie zur Diskussion, da die Verzögerungen enorm waren. In den sozialen Netzwerken forderten viele Cottbuser Anhänger einen späteren Anstoß, um den betroffenen Fans Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Verantwortlichen entschieden sich jedoch dazu, das Spiel pünktlich zu beginnen. Ein späterer Starttermin wurde nicht durchgesetzt, obwohl die Unzufriedenheit in den Netzwerken spürbar war. Das Spiel wurde daher unter erschwerten Bedingungen und bei deutlich reduzierter Besucherzahl aufgenommen.

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Reaktion von Trainer Wollitz

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz zeigte sich nach dem Spiel tief bewegt von den Vorfällen. Er betonte, dass tragische Ereignisse wie dieser Unfall uns daran erinnern sollten, ab und zu unser eigenes Verhalten zu hinterfragen. Auch im Fußball müsse man sich bewusst machen, was wirklich wichtig ist. Sein Mitgefühl galt den betroffenen Familien der Opfer. Diese Worte unterstreichen die ernste Lage, die über dem Sport schwebte.

Spieler waren nicht betroffen

Die Mannschaft selbst steckte nicht im Stau fest. Viele Spieler erfuhren erst nach dem Schlusspfiff von dem Unglück auf der Autobahn. King Manu erklärte, dass er das gerade vor zwei Minuten zum ersten Mal gehört habe. Er betonte, dass die Spieler wirklich nichts davon mitbekommen hätten. Dies zeigt die Diskrepanz zwischen der Lage der Fans und der der Profis im Stadion.