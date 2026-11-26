Die Bayern-Krise ist die Chance für Borussia Dortmund. Doch die Tabellenführung wird für den BVB zur mentalen Herausforderung.

Die Schwäche des FC Bayern ist die Chance für Borussia Dortmund: So einfach könnte die Rechnung aus BVB -Sicht sein. Doch was zunächst nach einer komfortablen Ausgangslage klingt, kann im Kopf einiges verändern.

Denn wer vorne steht, hat plötzlich etwas zu verlieren. - zwei Punkte vor dem FC Bayern. So weit, so ungewohnt. Doch die aktuelle Lage beim Rekordmeister schürt die Hoffnung, dass diese Konstellation mehr sein könnte als eine bloße Momentaufnahme.

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Die Ruhrnachrichten formulierten zuletzt deutlich:Doch was macht eine solche Ausgangslage und Erwartungshaltung mit einer Mannschaft? Für Sven Schimmel lässt sich das nicht pauschal beantworten. Der Fußball-Mentalcoach kennt den Umgang mit Leistungsdruck auch aus eigener Erfahrung als ehemaliger Profifußballer. Wie Spieler auf die neue Situation reagieren, sei individuell unterschiedlich.