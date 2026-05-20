Bundesliga – Titelkampf am Mittwoch! Wer brilliert in Magdeburg und Flensburg?

Der SC Magdeburg steht gegen den BG Flensburg-Handewitt um die Bundesliga-Meisterschaft. Drei Superstars stehen im Fokus.

Bundesliga gewinnen. Im Topspiel gegen den Tabellenzweiten SG Flensburg-Handewitt reicht dem Elbe-Klub ein Unentschieden. SPORT BILD macht den Check: Auf diese drei Magdeburger kommt es besonders an ...

Das ist die Ausgangslage: - Mit einem Remis würde der SC Magdeburg drei Spieltage vor Schluss bei 57 Zählern stehen, Flensburg bei 50. - Magdeburg wäre uneinholbar Meister. Trotzdem wartet ein harter Brocken auf den SCM, denn mit dem Tabellenzweiten aus Schleswig-Holstein wartet ein hartes Duell. Magdeburg braucht eine Top-Leistung.

Drei Spieler stehen im Fokus: - Sergey Hernandez: - Der Spanier wechselt im Sommer nach drei Jahren SCM zum FC Barcelona. - Zuletzt lieferte Hernandez wieder und zeigte beim 41:28 in Hamburg starke 15 Paraden. - Seine Rolle bleibt central. - Gisli Kristjansson: - Der Isländer ist das Gehirn des SCM.

- In der aktuellen Saison bringt es den blonde Wirbelwind auf 126 Tore und 135 Vorlagen. - ‘Wir müssen liefern’, sagt er mit Blick auf den Titel-Kracher. - Omar Ingi Magnusson: - Er ist Magdeburgs Abschluss-Spieler. - Magnusson findet eine Lücke, selbst wenn es sie (noch) nicht gibt.

- Vorletzte Saison schwächelte er in dieser Hinsicht. - Beim Meister-Finale wird Magnusson jedoch wieder gefragt sein. - Auf seine Tore kommt es an





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