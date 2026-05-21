Bundesliga Titelkampf entschieden: SC Magdeburg und SG Flensburg-Handewitt im Kampf um die Meisterschaft

Die Bundesliga steht vor dem entscheidenden Spieltag, bei dem der SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt den Titelkampf um die Meisterschaft entscheiden können. Weltstars wie Sauerstrupp und Magnusson stehen auf dem Spiel.

Bundesliga steht die Entscheidung im Titelkampf an: Heute Abend (20 Uhr, live bei Dyn/Anzeige) kann der SC Magdeburg gegen die SG Flensburg-Handewitt die Meisterschaft klarmachen!

Auf der Platte werden sich mehrere Weltstars entgegenstellen. BILD erklärt, auf welche Duelle es besonders ankommt! Der SC Magdeburg geht als Tabellenführer ins HBL-Topspiel, Flensburg ist Zweiter. Holt der SCM ein Unentschieden, ist die nächste Meisterschaft nach 2022 und 2024 sicher.

Doch die SG will nicht nur zuschauen, sondern die Meisterparty des SCM crashen. Und: Flensburg gewann seine letzten fünf Ligaspiele. Diese Duelle entscheiden das Meister-Finale:Das Duell der Kreisläufer. Mehr Qualität geht nicht!

Der dänische Seriensieger Saugstrup (29/Olympiasieger, Welt- und Europameister) ist Magdeburgs Fels in der Brandung, er spielt immer. Während der SCM sonst auf Geschwindigkeit und Wendigkeit setzt, bringt Saugstrup die Körperlichkeit. Ihm steht der deutsche Nationalspieler Johannes Golla (28) gegenüber. Er trifft öfter (136 Tore) als Saugstrup (77), wird heute gegen die SCM-Offensive aber vor allem hinten gefordert sein.

Der Innenblock muss stehen! Das Duell der Spielmacher. Neben Berlins Welthandballer Mathias Gidsel (27) gehören Magdeburgs Gisli Kristjansson (26) und Flensburgs Simon Pytlick (25) auf dieser Position zur Welt-Elite! Ihre Zahlen sind beeindruckend: Kristjansson kommt beim SCM bislang auf 126 Tore und 135 Vorlagen.

Pytlick traf für die SG häufiger (159), liegt aber bei den Assists hinten (82). Beide Abwehrreihen werden sich darauf konzentrieren, sich zu stoppen. Wer von den beiden Alleskönnern den besseren Tag erwischt, bringt seiner Mannschaft einen riesigen Vorteil. Das Duell der Tor-Maschinen.

Sie sind die mit Abstand gefährlichsten Spieler ihrer Mannschaft, auch wenn sie auf verschiedenen Positionen spielen: Magdeburgs Magnusson (29) kommt aus dem rechten Rückraum, Jakobsen (28) für Flensburg über Linksaußen. Magnusson hat bereits 214 Mal genetzt, Jakobsen kommt auf 179 Treffer. Nimmt das Spiel richtig Fahrt auf, fühlen sich beide am wohlsten und treffen wie am Fließband. Viel hängt davon ab, wer vor dem Tor am wenigsten Nerven zeigt





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