Die Partie zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig war unterhaltsam, blieb aber ohne Sieger. Damit verpassen beide Clubs einen Angriff auf die Bayern. Leipzigs Abwehrchef Willi Orbán kam zu einem Rekord-Einsatz.

Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprungs ist die Siegesserie des SC Freiburg gerissen. Freiburg musste sich nach sieben Siegen in Folge gegen RB Leipzig 2:2 begnügen.

Stürmer Igor Matanović und Mittelfeld-Chef Maximilian Eggestein per Handelfmeter trafen für die Freiburger. Leipzig konnte durch Christopher Nkunku und den eingewechselten Christoph Baumgartner noch ausgleichen. Damit verpassten es beide Teams, den FC Bayern München in der Bundesliga-Tabelle zu verdrängen. Freiburg bleibt auf Rang drei, Leipzig liegt vor dem Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen auf Platz vier.

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Am kommenden Mittwoch sind beide Mannschaften im Achtelfinale des DFB-Pokals gefordert: Freiburg trifft auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, Leipzig spielt gegen Bayer Leverkusen. Beide Teams suchten vom Anpfiff weg den Weg nach vorn. Im Vergleich zu den Europacup-Auftritten unter der Woche veränderten beide Trainer ihre Startformationen auf jeweils vier Positionen.