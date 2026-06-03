Bundesliga-Torhüter Péter Gulácsi: Kinder müssen nicht ans Zocken verlieren

Der Torhüter von RB Leipzig, Péter Gulácsi, ist besorgt über die Entwicklung von Kindern, die immer weniger Lust auf Sport haben. Er erinnert sich an die großen Helden wie Lothar Matthäus, Maradona oder Franz Beckenbauer, die Kinder an, in den Hinterhöfen zu kicken. Heute ersetzt die Konsole den Bolzplatz. Nur etwa 15 Prozent der 11- bis 17-Jährigen bewegen sich ausreichend. Aus dem Leistungssport steigen 75 Prozent der Jungen und 90 Prozent der Mädchen aus. Gulácsi will wieder mehr Kinder begeistern und sagt: “Dieses Turnier bringt Menschen zusammen. Es entsteht Euphorie. Und es werden neue Helden geben.”

Wenn Kinder ins Teenageralter kommen, haben viele keine Lust mehr auf Sport verein und Training. Statt Hausaufgaben zu erledigen, wird heimlich am Rechner gedaddelt. Fußball wird lieber gestreamt als selbst gespielt.

Bundesliga-Torhüter Péter Gulácsi (36, RB Leipzig) sagt: “Bewegung ist unendlich wichtig – unabhängig von jeglichem Talent. ” Er erinnert sich an die großen Helden wie Lothar Matthäus, Maradona oder Franz Beckenbauer, die Kinder an, in den Hinterhöfen zu kicken. Heute ersetzt die Konsole den Bolzplatz. Nur etwa 15 Prozent der 11- bis 17-Jährigen bewegen sich ausreichend.

Aus dem Leistungssport steigen 75 Prozent der Jungen und 90 Prozent der Mädchen aus. Gulácsi sagt: “Auf der Konsole mit Ronaldo und Messi zu spielen, ist viel einfacher. ” Er will wieder mehr Kinder begeistern und sagt: “Dieses Turnier bringt Menschen zusammen. Es entsteht Euphorie.

Und es werden neue Helden geben. ” Er gibt sein Wissen und seinen Enthusiasmus in Camps und Kindertrainings weiter und sagt: “Es ist einfach toll, wenn Kinder auf mich zukommen und etwas wissen wollen oder sich über Aufmerksamkeit freuen. ” Er schwärmt: “Diese Liebe für den Sport ist so unfassbar wichtig – und die müssen wir versuchen, ein Leben lang zu erhalten. Denn wir dürfen unsere Kinder nicht ans Zocken verlieren!

” Diese Liebe zur Bewegung lebt er auch zu Hause. Seine Jungs sollen Sport als etwas Positives erfahren.

“Meine Frau und ich haben oft gemerkt, dass meine Söhne völlig überstimuliert sind. Bewegung hilft dagegen am schnellsten. Einfach raus mit ihnen! Danach kommen sie ausgepowert und glücklich zurück und können sich wieder auf wichtige Dinge konzentrieren,” sagt er.

Selbst fernsehen dürfen Dominik und Vince nur mal am Wochenende. Filme oder Serien sind dann für eine halbe Stunde erlaubt.

“Beide spielen im Verein. Dort lernen sie Respekt und soziales Verhalten im Team,” erzählt der Torwart. Doch er weiß auch, dass Sport Druck machen kann. Gulácsi sagt: “Mein Großer ist ab und zu traurig, wenn es nicht so gut läuft oder er nicht spielt.

Klar, das ist Sport. Trotzdem dürfen die, die nicht gewinnen, nicht aus dem System fallen! ” Peter selbst wuchs übrigens in Budapest in einer fußballverrückten Familie auf. Das Haus war direkt neben dem Fußballplatz.

“Mein Vater hat nicht selbst gespielt, aber er war Fan. Ich habe wiederum nichts anderes getan – in jeder Schulpause und an jedem Nachmittag. Druck gab es nie. Das war ich selbst,” sagt er.

Heute ist es oft so, dass Eltern kaum noch Zeit für die Hobbys der Kinder aufbringen wollen oder können.

“Da kommt viel zusammen: zu viel Stress, zu viel Arbeit. Aber wir dürfen den Fokus nicht verlieren. Eltern wissen viel besser, welche Gefahren in Social Media stecken. Wir sind in der Verantwortung. Zocken statt sozialer Kontakte ist so gefährlich,” sagt er





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