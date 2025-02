Bundesliga Transfer Gündeminde Önemli Değişiklikler

Hugo Ekitike, Jonathan Tah, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong ve Mohamed Salah gibi yıldız oyuncuların transferleri Bundesliga'da büyük heyecan yaratıyor.

Hugo Ekitike 'nin Eintracht Frankfurt'ta geleceği, bir sonraki Omar Marmoush gibi şekillenebilir. Bild'in haberlerine göre, Ekitike'nin transfer bedeli şu anda 80 milyon euro civarında. Frankfurt'ta olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve mevcut plan, oyuncunun bir sezon daha, yani 2026 yılına kadar Hessen ekibinde kalmasını içeriyor. Bu sezon ligde 12 gol ve 3 asistle takımına önemli katkılarda bulunuyor.Öte yandan, Jonathan Tah 'ın yeni bir takımda forma giymesi yakın görünüyor.

El Mundo Deportivo'nun bildirdiğine göre, milli futbolcu FC Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Tah'ın sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor, bu nedenle Barcelona'ya transferi bedelsiz olabilir. Ancak, transfer henüz kesinleşmedi ve Barcelona'nın Tah'ı resmi olarak kadroya dahil etmek için öncelikle bazı oyunculardan ayrılmaları gerekiyor.Caught Offside portaline göre, Manchester City, gelecek yaz Bayer Leverkusen'a büyük bir transfer hamlesi yapmak istiyor. Sky Blues'in gözünde iki oyuncu bulunuyor: Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong. Wirtz için rekabet yoğun, Real Madrid ve Barcelona da bu genç oyuncunun transferini hedefliyor. Frimpong da Pep Guardiola'nın istek listesine girmiş durumda. Her iki oyuncunun transfer olasılığı da diğer takımların ilgisiyle karşı karşıya olsa da oldukça yüksek görünüyor. Ancak, bu çift transferin maliyeti 170 ila 200 milyon euro arasında olacağı tahmin ediliyor. FC Bayern'de gelecek sezon kadroda değişiklikler yapılması bekleniyor. Özellikle kanatlarda birçok futbolcunun ayrılığı söz konusu. Sky'a göre, Bayern'in gelecekteki transfer planlarında Mohamed Salah da yer alıyor. Liverpool yıldızı, yaz aylarında sözleşmesi sona eriyor ve bir uzatma imzalamadı. Bayern, Salah'ın transferi konusunda kesinlikle harekete geçecek. Ancak, bu transferi gerçekleştirmek kolay olmayacaktır. Salah, Liverpool'da yıllık 22 milyon euro maaş alıyor ve transferin gerçekleştiği takdirde büyük bir bonservis bedeli ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, Salah'a ilgi duyan çeşitli kulüpler var, özellikle de yüksek teklifler sunabilen Suudi Arabistan'daki kulüpler.Son olarak, eski Frankfurt galibi Filip Kostic, Bundesliga'da tekrar forma giyebilir. Sportvesti gibi serbistan kaynaklarına göre, 32 yaşındaki futbolcu Union Berlin'in ilgisini çekmiş. Köpenicker yetkilileri, Kostic'in şu anki kulübü Fenerbahce Istanbul'a giderek transferi konusunda görüşmeler başlatmış. Ancak, bazı zorluklar çıkabilir. Kostic, Fenerbahce'de sadece kiralık olarak oynuyor, gerçek sahibi Juventus Turin. Bu nedenle, Union Berlin'in transferi gerçekleştirmek için Juventus'la da anlaşması gerekiyor. Ayrıca, Kostic, Fenerbahce'de yıldız teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde düzenli olarak forma giyiyor





